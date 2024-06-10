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思覺失調｜患者拒服藥致反覆復發　醫生建議長效針劑防腦部損傷

醫健人物

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

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有嚴重精神病患者抗拒服藥，會用紙巾包住藥藏在床底或枕頭底。（iStock圖片）

陳先生弟弟年近60，自90年代起出現思覺失調徵狀。起初在家不時自言自語、對空氣發脾氣、四處丟東西，陳媽媽以為兒子「撞邪」，反而以拜神應對。其後弟弟情況惡化更攻擊家人，報警送院後方確診。住院期間按足醫護指示服藥，惟出院後開始自行減藥，甚至停藥。家人屢勸不果也難以監管，最終復發數次，至轉用長效針劑才有明顯改善。

難忍副作用劇烈

陳先生指弟弟之所以自行停藥，因飽受副作用纏繞。「他食完藥無幾耐就嘔得好厲害，個人好忟憎，而且藥物也令他嚴重便秘。」

陳先生說弟弟有按時覆診，卻不願服藥，後期因病情反覆更無法上班：「隔了一段時間醫護家訪，問極他也不瞅不睬，總是一直躺着。」停藥後再度復發，不但有幻聽、幻覺等徵狀，弟弟自言自語、情緒激動的問題也相當反覆，最終只好再送院治療。

轉用針劑藥物依從性明顯改善

其後經轉介至中途宿舍，毋須再擔心弟弟的食住問題，他亦於院舍內接受一系列訓練。惟數年後離舍，陳先生擔心弟弟回家後又不願服藥，家人也難以監管，若再復發對他的身體有很大影響。與醫生商討後，最終決定轉用針劑治療，每月打一次針控制病情。

照顧者陳先生坦言弟弟未用針劑前，難以監管其服藥情況。

轉用針劑後，陳先生坦言弟弟的藥物依從性大有改善，精神狀況也變得穩定，自理念力大大改善。「終於不用反覆入院。雖然針劑較貴，但扣除住院成本，我覺得都化算。而且藥物對病人負擔也大，唔好話食藥，日日食糖你都食到驚啦！」

照顧者壓力爆煲

回望照顧弟弟逾三十載，陳先生坦言壓力好大，初期更要與媽媽輪流在家照顧弟弟：「他不可一個人在家，一定要有個人睇住佢。」既要維持生計，每星期僅休假一天，其餘時間費盡心神在弟弟身上，他直言：「不斷在家掟嘢，邊有一日開心㗎？但無辦法，打死不離親兄弟。」

現時身為心理衞生會精神康復者家屬聯會主席的陳先生，期望政府可增撥資源支援精神病患者及照顧者，如多安排社工上門探訪，了解其生心理狀況。

自行停藥復發風險增5倍

據醫管局定義，嚴重精神病患者是指患有精神分裂症頻譜的患者，而思覺失調為主要症狀之一。香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍引述研究指，約一半以口服藥治療的思覺失調患者均未能完全遵從醫生處方服藥，如不按時服藥或自行停藥，使復發風險提高近5倍。

即使有個案經理負責跟進社區患者，可上門家訪並「數藥」檢查患者有否按時服藥，惟個案經理與患者的比例為1︰38，僅可應付全港思覺失調患者三分一，正面臨人手嚴重不足的困境。而且人手數藥不但費時費力，也不能確保患者有否真正服藥。

精神科專科醫生楊明康提醒嚴重精神病患者及家屬，愈遲醫治、復發愈多對腦部的破壞就愈大。（吳霆俊攝）

9成港人對精神病認知不足

根據醫管局數字，現時香港患嚴重精神病（精神分裂症譜系）的患者約5萬1千人，卻僅得不足三分一人（約1萬3千名患者）正使用針劑治療。為了解香港市民對嚴重精神疾病及其治療方式的認知水平，香港心理社會康復協會於今年1月電話訪問850位18歲以上市民。結果顯示，僅得1成市民表示了解嚴重精神病（如思覺失調）的主要症狀。而若自己或親友不幸患下嚴重精神病，不足1成人指了解求助及處理方法。

除此之外，更少於半成市民了解長效針劑與口服藥的治療效果差異，調查發現大眾對精神病及其治療方案均缺乏足夠了解：「有些病人不肯打針，覺得每個月打針像懲罰，甚至有病人不知道甚麼是針劑。希望可透過教育病人、家屬和專業人士，讓大家接受這個治療方案。」王醫生說。

醫生：盡早用針劑免傷腦

復發會進一步傷害患者的大腦功能及認知能力，如記憶力下降、專注力減弱、執行能力受損、智力降低等，甚至可造成不可逆轉的損害。王醫生認為治療應防範於未然，長效針劑正有效防止病人因藥物依從性差而導致復發：「長效針劑非無辦法之中的辦法，可有效預防復發，阻上病人的腦部受損。不應留待病人不服藥，至數至復發後才處方針劑，宜早考慮、早治療。」

他舉例，外國有醫生為初期病發的患者處方針劑治療，其預防復發的功效更強，更能保障病人各方面的功能：「理論上，一開始發病時已可用長效針劑，唔好等到個腦狀況差晒先用。」

港大社會工作及社會行政學系吳兆文教授亦表示，所有嚴重精神病新症都是治療黃金期，盡早打針防復發，可免卻後續一系列的負擔和壓力。如紓緩照顧者憂慮，減低病人因復發而住院、入中途宿舍的負擔等，同時亦可安排社區資源為病人做全面的心理健康教育，更好地承托病人及照顧者的心理需求，盡早介入有助維持病人的生活質素，保留其社會功能。

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減醫療負擔 病人可過正常生活

針對思覺失調的長效針劑一般2至4星期注射一次，新一代針劑甚至可每3個月注射一次。第二代長效針劑比第一代副作用更少，而於保護患者的認知能力方面，第二代長效針劑更比口服藥物及第一代長效針劑成效更佳。王醫生指視乎劑量，一針長效針劑平均4至5千元。若病人情況穩定、減少復發，住院及醫療成本可大幅減低。

精神科專科醫生楊明康提醒嚴重精神病患者及家屬，愈遲醫治、復發愈多對腦部的破壞就愈大，思維及自理能力大大降低，如有患病多年的病人連外出買菜也無法規劃，負面影響可蔓延至社交及家庭和諧。他續指，不少研究實證嚴重精神病患者的病識感偏弱，要保持藥物依從性難度甚高。

「新一代針劑副作用少，病人也不用再時刻記住要食藥，舒服好多，可過正常生活。」他指使用針藥與病情嚴重性無關，而是視乎療效所選擇，籲病人、家屬、醫護毋須過慮：「就如流感季要打流感針，有些病打了針的預防效果更好。」

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