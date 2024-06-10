美魔女丨羅霖出席細仔高中畢業禮　單親媽媽獨力湊大3個兒子：所有辛苦都是值得

▲ 羅霖細仔Jonathan高中畢業。

現年58歲的羅霖（Candy）在2013年與富商劉坤銘離婚後，獨力養大3名兒子劉子榕（Nathan）、劉子熙（Jordan）及劉子晉（Jonathan）。分別27歲及26歲的長子與次子早已大學畢業投身社會工作，至於現年18歲細仔Jonathan，日前亦高中畢業。

羅霖在個人社交平台上載細仔行畢業禮的照片，她並欣慰地寫道：

Jonathan高中畢業啦，他也即將邁入人生的另一個階段，祝Jonathan健康快樂 ！勇敢面對未來的挑戰！作為三個孩子的單親媽媽這一刻覺得所有辛苦都是值得的！🎉🎈🎓❤️

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為勢所迫無奈離婚

在1991年參加亞姐並奪冠的羅霖，在1996年與富商劉坤銘結婚，可是在2013年離婚，之後由她這位單親媽媽獨力照顧3個兒子。

羅霖曾在林盛斌、麥玲玲主持《Master's Talk師父有請》內受訪表示，堅強湊大3個兒子，看上去很有型，但直言是為勢所迫：「離婚並非一朝一夕，我忍好多年，希望兒子長大，直至他超越底線，所以就離婚。」

▲ 楊思琦和羅霖曾齊上林盛斌、麥玲玲主持節目《Master's Talk師父有請》任嘉賓。

湊3個仔負擔大

她更透露：「離婚一刻贍養費是零，我負責小朋友生活費，前夫負責小朋友教育費，但過了半年又同我打官司，想分我一半錢，學費他只想付部分，打官司好心力交瘁，我一個女人怎辦，幸好媽咪話有飯食飯、有粥食粥，叫我回去。」

問到為何有勇氣帶3個孩子？羅霖解釋起初只是帶細仔離家，不過大仔及二仔主動帶行李去找她，變相負擔愈來愈大，說：「離婚後我沒諗過復出，因為年紀好大，只想同朋友夾份做生意，不過離婚後，卻有廣告及工作找我，於是雙線發展。」

保養得宜的羅霖不但當演員及主持，更分別在2015年、2019年推出寫真集，被封圈中美魔女代表之一。

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向前夫再婚送祝福

前夫劉坤鉻在2020年與楊建霞再婚，當年羅霖的3名兒子都未有出席父親的婚禮，不過羅霖當時大方回覆傳媒查詢時，向前夫送上祝福。

另外，羅霖曾接受車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問指，雖然與前夫分開多年也想和對方做朋友，更希望兒子們愛爸爸。她認為夫婦離婚後成為陌路人沒問題，但對子女的成長就最好有商有量，稱：「我教啲細路過時過節要有訊息俾爸爸，因為你恨一個人，一世都會好辛苦，一定要放低（過去），面對未來，唔可以憎人，（憎人）只會折磨自己，好蠢！」

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用一層樓供兒子讀書

羅霖長仔在港讀完基督教國際學校（ICS）後，到英美升學讀過媒體、設計及法律，可是他卻發現自己不愛讀法律，輟學返港入讀理工大學商業設計，羅霖曾大呻浪費3年逾百萬學費，但仍支持大仔做喜歡的事。

至於二仔Jordan在美國洛杉磯讀心理學，更成績理想還考取獎學金，畢業後定居當地工作，在2020年與女友Dhyana拉埋天窗。

羅霖曾受訪稱50多歲沒物業不知怎麼辦，但原來她當年為供兒子讀書賣樓：「我本來唔想再租樓，但最後決定用一層樓嘅錢供佢哋去美國讀書，佢哋知道㗎。因為小朋友嘅知識係一世嘅，錢冇咗可以再賺返嚟。」

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