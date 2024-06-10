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端午節龍舟｜港首支乳癌康復者龍舟隊本周出戰兩項賽事　冀鼓勵同路人迎難而上

社會

發布時間： 1 小時前

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港首支乳癌康復者龍舟隊今出戰西貢賽事，冀鼓勵同路人迎難而上。（旅發局提供）

今日（10日）是端午節，香港首支由乳癌康復者組成的龍舟隊伍「香港乳龍」，早上出戰了西貢區的龍舟比賽，本周末亦會參加「2024香港國際龍舟邀請賽」，角逐混合錦標賽及扮嘢大賽。教練指龍舟運動可鼓勵隊員間團結、克服挑戰，同時對於防止復發有良好效果。

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成立於2006年的「香港乳龍」，他們是香港首支由乳癌康復者組成的龍舟隊伍，成員包括康復者家屬、朋友等，團隊希望透過龍舟運動激起彼此團結熱忱，鼓勵各隊員克服癌症帶來的挑戰，讓他們在抗癌路上不感孤單。

執教「香港乳龍」團隊超過10年的梁志坤教練表示，由於乳癌康復者於手術後容易出現上肢淋巴水腫問題，而醫學研究指出，龍舟這項講求上肢肌力的運動，有效紓緩淋巴水腫等治療副作用， 同時增強肌力，對於防止復發有良好效果。 梁續指，龍舟是一項團體運動，參與過程要求隊員間共同進退、接納得失、甘苦與共、與同路人為共同目標努力，這些訓練都有助隊員建立持之以恒、無懼失敗的心態。

副隊長Sandy及隊員 Doris 當初得悉龍舟運動能有益身心後，參加 「香港乳龍」的龍舟工作坊。最令他們意想不到的收獲，是感受隊友之間那股克服逆境的正能量。

「香港乳龍」多年來積極參與端午節的龍舟賽事，除了今日（10日）出戰西貢區的龍舟比賽， 亦會參加本月15、16日在尖東海旁上演的「2024香港國際龍舟邀請賽」，將角逐混合錦標賽及扮嘢大賽。隊長Josephine表示，參加「香港國際龍舟邀請賽」，能夠與來自世界各地的勁旅一較高下，非常難得。縱使隊伍體能上或稍遜，但每次參賽都能觀摩一眾高手，從 中切磋技術已實屬榮幸。她憶述，有一年與其他地區的乳癌康復者比賽，在龍舟上大家彼此打氣，完成比賽後又於岸上拍肩以示支持。她認為，不論賽果如何，參賽者已赢得彼此之間寶貴友誼。 

副隊長Sandy則表示，很開心能於維港作賽，以美麗獨特天際線作伴，十分難得。她又說，能夠與其他市民旅客，共同參與這項年度端午盛事，讓她感到自豪，今年她亦會邀請親朋好友到埸觀賞，為她及隊友們打氣。

隊員 Doris 則分享，今次「香港國際龍舟邀請賽」能吸引多個國家或地區隊伍前來香港比賽， 每年都會看到一些既陌生又熟悉的面孔，心總會想起：「太好了，我們又再見面，大家只要活在當下，盡力比賽，就是對生命最大的禮物。」

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