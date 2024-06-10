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葉子楣化身神奇女俠迎58歲生日　60位好友出席派對羅蘭姐罕有騷歌喉

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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一眾好友慶祝葉子楣生日。

80、90年代性感女星葉子楣在1992年結識脊醫呂錫照不久便退出娛樂圈，神隱約30年的她，在2018年飽歷至愛脊醫男友突然離世後，葉子楣走出陰霾，於去年底再度曝光，近年活躍出席公開活動，她也曾露口風表示有意復出拍戲。

將在7月10日生日便58歲的葉子楣，在昨日（6月9日）預早開派對慶生，資深傳媒人汪曼玲在facebook專頁分享當日照片，並寫道：

神奇女俠葉子楣生日派對。
60人快樂歡聚！
娛樂圈好朋友太多，不能盡錄！

葉子楣分享保持21吋蛇腰秘訣　爆當年合約寫明不露點不食應酬飯

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神奇女俠造型亮相

葉子楣人緣甚佳，出席者包括黃百鳴、樂易玲、陳欣健、陳友、黃錦燊、黃玉郎、文雋、尹光、羅蘭、崔建邦、李思捷鄧英文、關寶慧等。壽星女更以神奇女俠造型亮相。

從照片所見，葉子楣雖然將58歲，身段仍然保持得很好，四肢及腰部都是零贅肉，低胸cosplay服令婀娜身型表露無遺。眾好友輪番上台獻唱，連羅蘭姐也開金口唱《漫步人生路》，十分熱鬧。

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