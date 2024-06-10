藝術文化｜「藝術@維港2024」觀賞人數超預期　當中發光蛋展錄逾130萬人次

▲ 「teamLab：光漣」展覽在添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）舉行，展示逾200個「發光蛋」裝置及投影樹群。（康文署提供）

為推動香港成為中外文化藝術交流中心，康文署投放5,000萬元，在維港兩岸設立大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」，項目已於6月8日結束。組成計劃的5個藝術項目，包括在金鐘添馬公園海旁舉行的「teamLab：光漣」和「藝術有理」展覽，共錄得超過130萬人次參觀，當中約兩成為旅客。港府指，整個計劃觀賞人數已超過原先預計的200萬人次。

組成「藝術@維港2024」的5個藝術項目自3月底開幕，歷時兩個多月。焦點活動之一「teamLab：光漣」和「藝術有理」展覽，在添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）展出，逾200個由路上延伸至海面的「發光蛋」裝置及投影樹群，供市民免費參觀，共錄得超過130萬人次參觀，當中約兩成為旅客。

至於尖沙咀方面的3個項目，包括K11集團與佩斯畫廊合作的Alicja Kwade《世界的秩序（圖騰）》雕塑、信和集團與本地藝術組織HKWALLS合作呈獻的《流動光影》，以及領賢慈善基金與梵高文化遺產基金會攜手合作籌劃，並由文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」項目計劃資助的「梵高·樂印」，均分別錄得超過200萬人次參觀。



康文署稱，整個「藝術@維港2024」觀賞人數已超過原先預計的200萬人次。除了廣大市民均能免費參觀外，計劃亦招待了來自世界各地參與巴塞爾藝術展和「藝聚香港」的藝術界翹楚、來自粵港澳負責文化事宜的官員和組織代表等。此外，為了讓有不同能力和需要人士能充分享受和體驗展覧，康文署為超過2000名有特殊學習需要（SEN）的學生、視障人士和非政府機構受惠對象安排導覧活動。

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