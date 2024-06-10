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端午節丨「香港藝人高爾夫協會 」節向長者派糭　黎諾懿鄭希怡偕子女行善傳承愛心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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「香港藝人高爾夫協會」（AGA）會員日前拉隊到梨木樹邨參與「同心為公益端午節愛心禮包贈長者」活動，向長者們派發逾700隻糭及福袋，並上門探訪獨居長者送上溫暖。

出席藝人包括黎瑞恩、譚玉瑛、區永權、李思雅、關曜儁、黃穎君，而黎諾懿更帶同仔仔小春雞、鄭希怡亦與丈夫及女兒梁浸浸齊行善，將愛心傳承。

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關耀儁化身保安隊長

眾藝人的出現，大受一班公公婆婆們的歡迎，藝人亦十分落力，跟長者們打成一片，其中關耀儁更化身保安隊長，安排公公婆婆們排隊取禮物包，又參扶他們出入。

至於小春雞雖然年紀少，但亦主動跟長者們問好，祝大家端午節快樂。身為廚神的黎諾懿，又親身教小春雞包糭，場面温馨。

鄭希怡一家三口平時較少全家亮相，轉眼間已9歲的梁浸浸變得害羞，拍照時以水樽遮面，一副少女心事的樣子。

諾懿被「老友記」集郵

眾藝人派糭之餘，亦有跟老友記們聊天問好。當中諾懿大受歡迎，長者們都爭相跟他合照，又叫他做廚神。

譚玉瑛亦被長者們大讚靚女，笑逐顏開；當見到區永權時，一班公公婆婆又鬼馬笑言要「報東張」。而小恩子黎瑞恩則充當領隊，安排大家上門到不同單位派糭，十分落力，齊共渡了一個開心又有意義的下午。

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