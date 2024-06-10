週末孖黨友「夜繽紛」　葉劉推介中環「蒲點」

▲ 葉劉淑儀(右)與黨友何敬康(中)及其太太(左)赴BaseHall 。(葉劉淑儀fb圖片)

自港澳辦主任夏寶龍早前對本港旅遊發展有新指示，促樹立「香港無處不旅遊」的理念後，本港政界紛響應，有議員提落實「香港無處不旅遊」理念的議員議案，行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀更身體力行，在週末相約黨友何敬康及其太太赴中環一起「夜繽紛」，推介中環「蒲點」。

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中環「蒲點」不只SOHO區 葉劉推介​​​​​​​「BaseHall」

葉劉淑儀昨日在社交媒體話，談到中環「蒲點」，大家或會想起「SOHO區」，但其實中環也有一些較少人留意而有趣的地方，位於怡和大廈地庫、主打東南亞風格的美食廊 BaseHall 就是其一。她指，今次主要到訪的去年1月開幕的第二期 「BaseHall 02」，有十多間特色食肆，山東餃子、燒鵝名店、韓國燒肉等選擇眾多，美食廊主旨是向本地烹飪人才致敬，因此既有本土人氣小店進駐，也有米芝蓮美食指南推介的餐廳。

原來，葉劉話，數月前她與女兒曾光顧一家頗具人氣的omakase，尚記得該店價錢相當進取，人均消費過千元，服務和味道俱佳。但今次她重臨，原本omakase店舗已結業，換來的是主打壽司及日式定食的「Don Bowls & Rolls by Sushi」，葉劉大讚，價格亦變得相宜，人均消費只是二百多元，材料既新鮮且味道不錯。

晚飯後，葉劉一行，轉到同層一間頗為隱蔽的酒吧「ARTIFACT」，她指，進場後不到二十分鐘已全場滿座，氣氛熱鬧。葉劉又話，與女兒曾光顧此酒吧，這次到訪發覺已調整售價，雞尾酒劃一價港幣170元，看來市道欠佳，餐飲零售業也要「將價就市」，靈活地作出調整了。

政府自去年起大力推動「香港夜繽紛」，力谷「夜經濟」。但葉劉話，她們晚上未到 9 時步出酒吧，發覺整個 BaseHall 人流疏落，店鋪亦已準備打样。她認為，像 BaseHall 這類具設計特色、食物有一定質素、價錢合理的大型美食廊實在值得支持，是市民平日及週末晚上的消閒好去處。不過，要注意，BaseHall 營業時間是星期一至六，星期日及公眾假期休息。

首次去鯉魚門度假村 陳家珮：原來咁靚

▲ 陳家珮昨在社交媒體貼上圖片，叫網友估她在哪裏。(陳家珮fb圖片)

葉劉另一黨友陳家珮昨在社交媒體貼上圖片，叫網友估她在哪裏，並標籤「無處不旅遊」。有網友估中，是鯉魚門度假村。陳家珮回應：「第一次上去，原來咁靚。」

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