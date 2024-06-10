北區醫院命案｜警拘32歲黑幫漢　涉案車輛套假牌染血跡藏電槍

▲ 新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几。(香港警察 fb)

一名23歲男子周六(8日)清晨被人棄於北區醫院對開，送院搶救後不治。由於死者身上全身有多處可疑傷勢，警方列作謀殺案處理，並在昨晚(9日)拘捕一名32歲本地男子，他報稱無業，相信有黑社會背景，正被扣留調查。

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几表示，經調查和翻查大量閉路電視後，警方鎖定一部涉案深色私家車，相信有人在案發時接載和棄置死者在北區醫院外。警方昨晚約7時在八鄉黃竹園村尋獲該車，並發現私家車在案發時被套上假牌，用以接載和棄置死者於北區醫院門外，而車上留有血迹和一支電槍，已送交其他部門檢驗。

鄧翊几指，警方在昨晚約7時45分在天水圍拘捕一名32歲本地無業男子，他有黑社會背景，相信他與涉案車輛有關，現正被扣查。警方正調查犯案動機，包括死者的背景和從事的活動，以及與被捕人的關係等，相信仍有涉案人士在逃。

23歲男死者無業，居住在秀茂坪，經法醫初步檢查，死者身上有多處由鈍物襲擊或拳打腳踢造成的傷勢，死亡時間初步估計為6月8日凌晨時分，但真正死因有待法醫解剖驗屍才能確定。

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