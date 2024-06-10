foodpanda優惠碼｜6月foodpanda最新優惠碼合集 外賣優惠/迎新優惠/折扣碼/麥當勞減$20
撰文： 林綺玲
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【靚媽精明眼/6月Foodpanda優惠碼2024/promo code/折扣碼/外賣優惠/外賣自取/信用卡優惠】一家大細無論返工或在家，都經常叫外賣。TOPick整理了2024年6月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，今期最著數是Alipay用戶，每張外賣訂單最高減$20、外賣自取訂單滿$80即減$8，而麥當勞都有指定優惠碼，每張外賣訂單最高折扣$20！
最新影片推介：
2024年6月foodpanda優惠碼｜1. 最新美食外送及外賣自取優惠
|美食外送及外賣自取
|優惠詳情
|優惠碼「TRYNEW」
指定新加盟餐廳滿最低消費即減$20！
● 優惠期限：2024年6月1日至30日
|優惠碼「ALIPAY20」
Alipay用戶美食外送訂單專享
● 優惠期限:即日起至2024年6月30日
|優惠碼「ALIPAY8PU」
Alipay用戶外賣自取訂單滿$80即減$8
● 優惠期限：即日起至2024年6月30日
|優惠碼「NIGHTMCD」
麥當勞fans注意!
● 優惠期限：2024年6月1日至7月14日（逢晚上10時至凌晨4時）
|優惠碼「PUNEW」
首張外賣自取訂單滿$60即享40%折扣
外賣自取新客戶輸入優惠碼即可享有以上優惠及禮券包!
Deliveroo優惠碼｜戶戶送6月最新優惠及優惠碼合集 麥當勞減$28/譚仔7折/4000間外賣自取低至半價
同場加映：AlipayHK及支付寶跨境匯款教學
2024年6月foodpanda優惠碼｜2. foodpanda新客戶及pandapro優惠
|foodpanda新客戶
|優惠詳情
|優惠碼「FP24NEW」
於平台首次訂購滿$160即享$40折扣！
新客戶於foodpanda平台首次訂購滿$160，可享$40折扣
|pandapro會員
|優惠詳情
|優惠碼「VISAPRO15」
pandapro會員專享 - Visa卡滿$200即減$50
● 優惠期限：2024年6月1日至30日
|優惠碼「TRYPRO」
新會員限定！
合資格客戶於foodpanda應用程式中pandapro訂閱頁面結賬時
pandapro會員專享優惠：
● 無限次免運費
|優惠碼「VISAPRO50」
新用戶限定 半價享受6個月pandapro計劃
合資格客戶於foodpanda應用程式中pandapro訂閱頁面結賬時
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