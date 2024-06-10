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foodpanda優惠碼｜6月foodpanda最新優惠碼合集　外賣優惠/迎新優惠/折扣碼/麥當勞減$20

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 天使綜合症 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

2024年6月foodpanda最新優惠碼合集，包括一系列外賣優惠折扣碼、迎新優惠，當中麥當勞優惠最高減$20。（iStock圖片）

【靚媽精明眼/6月Foodpanda優惠碼2024/promo code/折扣碼/外賣優惠/外賣自取/信用卡優惠】一家大細無論返工或在家，都經常叫外賣。TOPick整理了2024年6月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，今期最著數是Alipay用戶，每張外賣訂單最高減$20、外賣自取訂單滿$80即減$8，而麥當勞都有指定優惠碼，每張外賣訂單最高折扣$20！

最新影片推介：

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好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

2024年6月foodpanda優惠碼｜1. 最新美食外送及外賣自取優惠

美食外送及外賣自取優惠詳情
優惠碼「TRYNEW」

指定新加盟餐廳滿最低消費即減$20！

 

● 優惠期限：2024年6月1日至30日
● 美食外送每張訂單滿$120可享$20折扣；
   外賣自取每張訂單滿$100可享$20折扣
● 每人限用兩次，先到先得

優惠碼「ALIPAY20」

Alipay用戶美食外送訂單專享

 

● 優惠期限:即日起至2024年6月30日
● 美食外送每張訂單最高折扣為$20
   先到先得

優惠碼「ALIPAY8PU」

Alipay用戶外賣自取訂單滿$80即減$8

 

● 優惠期限：即日起至2024年6月30日
● 訂購滿$80的外賣自取訂單即減$8
  先到先得

優惠碼「NIGHTMCD」

麥當勞fans注意!

 

● 優惠期限：2024年6月1日至7月14日（逢晚上10時至凌晨4時）
● 適用於滿$150（折扣後及不連運費）的麥當勞美食外送訂單，
   每張訂單最高折扣為$20
● 每人限用5次；名額有限，先到先得
● 如啟動優惠碼的訂單被取消，餘下優惠券將不會存入帳戶

優惠碼「PUNEW」

首張外賣自取訂單滿$60即享40%折扣

 

外賣自取新客戶輸入優惠碼即可享有以上優惠及禮券包!
● 優惠期限：2024年6月1日至30日
● 其餘5張優惠券（總值$135）
   將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶；
   如啟動優惠碼的訂單被取消，餘下優惠券將不會存入帳戶
● 每人限用一次，先到先得

Deliveroo優惠碼｜戶戶送6月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞減$28/譚仔7折/4000間外賣自取低至半價

同場加映：AlipayHK及支付寶跨境匯款教學

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2024年6月foodpanda優惠碼｜2. foodpanda新客戶及pandapro優惠

foodpanda新客戶優惠詳情
優惠碼「FP24NEW」

於平台首次訂購滿$160即享$40折扣！

 

新客戶於foodpanda平台首次訂購滿$160，可享$40折扣
適用於新客戶首張於應用程式滿$160（不連運費）的訂單
● 優惠期限：即日起至2024年12月31日
● 名額有限，先到先得，額滿即止

pandapro會員優惠詳情
優惠碼「VISAPRO15」

pandapro會員專享 - Visa卡滿$200即減$50

 

● 優惠期限：2024年6月1日至30日
● 適用於以Visa卡滿$200的美食外送或外賣自取訂單
● 每張美食外送或外賣自取訂單最高折扣為$50
● 名額有限，先到先得

優惠碼「TRYPRO」

新會員限定！

 

合資格客戶於foodpanda應用程式中pandapro訂閱頁面結賬時
輸入優惠碼「TRYPRO」，即可免費體驗1個月pandapro訂閱計劃
● 優惠期限：即日起至2024年6月30日
● 名額有限，先到先得，額滿即止

 

pandapro會員專享優惠：

 

● 無限次免運費
● 無限次精選美食外賣75折
● 精選人氣餐廳包括：
   茶色生香、大快活、金記冰室、炑八韓烤、十二味等
● 每月外賣自取95折優惠券
● 人氣外賣自選餐廳包括：
   百分百餐廳、齊柏林熱狗店、牛奶冰室、添好運及更多!
● 精選餐廳堂食低至75折
● 更多pandamart、foodpanda mall及各大生活品牌禮遇

優惠碼「VISAPRO50」

新用戶限定 半價享受6個月pandapro計劃

 

合資格客戶於foodpanda應用程式中pandapro訂閱頁面結賬時
輸入優惠代碼即可以港幣267元（原價港幣534元），每月平均價
格為港幣44.5元，享用為期6個月的pandapro訂閱計劃
● 優惠期限：2024年5月1日至2024年7月31日
● 名額有限，先到先得，額滿即止

更多6月著數優惠：

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