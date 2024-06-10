foodpanda優惠碼｜6月foodpanda最新優惠碼合集　外賣優惠/迎新優惠/折扣碼/麥當勞減$20

美食外送及外賣自取 優惠詳情

優惠碼「TRYNEW」 指定新加盟餐廳滿最低消費即減$20！ ● 優惠期限：2024年6月1日至30日

● 美食外送每張訂單滿$120可享$20折扣；

外賣自取每張訂單滿$100可享$20折扣

● 每人限用兩次，先到先得

優惠碼「ALIPAY20」 Alipay用戶美食外送訂單專享 ● 優惠期限:即日起至2024年6月30日

● 美食外送每張訂單最高折扣為$20

先到先得

優惠碼「ALIPAY8PU」 Alipay用戶外賣自取訂單滿$80即減$8 ● 優惠期限：即日起至2024年6月30日

● 訂購滿$80的外賣自取訂單即減$8

先到先得

優惠碼「NIGHTMCD」 麥當勞fans注意! ● 優惠期限：2024年6月1日至7月14日（逢晚上10時至凌晨4時）

● 適用於滿$150（折扣後及不連運費）的麥當勞美食外送訂單，

每張訂單最高折扣為$20

● 每人限用5次；名額有限，先到先得

● 如啟動優惠碼的訂單被取消，餘下優惠券將不會存入帳戶