張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣

▲ 張致恒夫婦與4個兒子。

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）在社交平台N次表示一家人陷經濟困境，同時雯雯經常公開鬧丈夫Steven，又不斷話要離婚，可是永遠「得個講字」，被網民諷為「離婚KOL」。

同時她又永遠表示「最後一次」容忍Steven，不過她的「最後一次」又總會不是「最後一次」。

前日（6月8日），Steven在個人IG以限時動態方式上載他的證明書及建造業工人的註冊證，寫道︰「終於有啦﹗有冇地盤即pay介紹？」似乎當「職安真漢子」做地盤，更寫道：「有冇地盤即pay介紹？」像洗心革面。

張致恒一家丨Steven考獲平安卡成建造業註冊工人 當「職安真漢子」：有冇地盤即pay介紹？

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無錢交租面臨逼遷

可是，歷史總是不斷重演，雯雯又再放負無限loop，她在今日又在社交平台發文：「記住，我一開頭點保你，我而家有幾癲，癲嘅程度都係你堆積做嘅好事做成！我心裡當你透明，就當屋企多個工人！租都冇得交，水費冇得交，面臨全家冇屋住，真係仲可以有得食就食有得瞓就瞓？仲可以態度一句我而家係冇，次次一句冇，一句唔夠，就一定要我死掂佢？」

之後，雯雯又發文寫道：「係呀！我就係咁過份，鐘意公開晒鬧，鍾意發癲，我保佢嘅時候，你唔講？！我就係鍾意用呢種方法發洩，我冇攬埋啲小朋友自殺，我已經覺得自己好叻女，如果唔係兩個需要特別照顧，一個身體差，我真係丟低晒啲嘢話知你，出去做嘢，次次話靠你，真係食屎！出面全部畀人追嘅都係我面對同解決 ，我又要屋企照顧，我唔識變錢架大佬，次次面臨大問題，我就輕輕鬆鬆，若無其事去瞓覺！」

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要帶兒子去海洋公園

接著，雯雯並指：「我唔會再忍，亦唔會再受你氣，我冇嘢輸唔起，大不了全部放棄！我受夠你嘅不可一世態度！出新聞咪出新聞，我都出晒名癲，爛命一條，大不了咪離開。」其

最後雯雯再稱說：「放心，我未會死住，我答應過個仔會帶佢去海洋公園，我一定會先完成埋先走，而家好攰，只希望有方法可以令自己平靜落嚟。」

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