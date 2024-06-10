  • 29°C
香港時間 : 2024610日 (一) 19:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

張致恒夫婦與4個兒子。

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）在社交平台N次表示一家人陷經濟困境，同時雯雯經常公開鬧丈夫Steven，又不斷話要離婚，可是永遠「得個講字」，被網民諷為「離婚KOL」。

同時她又永遠表示「最後一次」容忍Steven，不過她的「最後一次」又總會不是「最後一次」。

前日（6月8日），Steven在個人IG以限時動態方式上載他的證明書及建造業工人的註冊證，寫道︰「終於有啦﹗有冇地盤即pay介紹？」似乎當「職安真漢子」做地盤，更寫道：「有冇地盤即pay介紹？」像洗心革面。

張致恒一家丨Steven考獲平安卡成建造業註冊工人　當「職安真漢子」：有冇地盤即pay介紹？

點擊圖片放大
+3
+2

無錢交租面臨逼遷

可是，歷史總是不斷重演，雯雯又再放負無限loop，她在今日又在社交平台發文：「記住，我一開頭點保你，我而家有幾癲，癲嘅程度都係你堆積做嘅好事做成！我心裡當你透明，就當屋企多個工人！租都冇得交，水費冇得交，面臨全家冇屋住，真係仲可以有得食就食有得瞓就瞓？仲可以態度一句我而家係冇，次次一句冇，一句唔夠，就一定要我死掂佢？」

之後，雯雯又發文寫道：「係呀！我就係咁過份，鐘意公開晒鬧，鍾意發癲，我保佢嘅時候，你唔講？！我就係鍾意用呢種方法發洩，我冇攬埋啲小朋友自殺，我已經覺得自己好叻女，如果唔係兩個需要特別照顧，一個身體差，我真係丟低晒啲嘢話知你，出去做嘢，次次話靠你，真係食屎！出面全部畀人追嘅都係我面對同解決 ，我又要屋企照顧，我唔識變錢架大佬，次次面臨大問題，我就輕輕鬆鬆，若無其事去瞓覺！」

點擊圖片放大
+3
+2

要帶兒子去海洋公園

接著，雯雯並指：「我唔會再忍，亦唔會再受你氣，我冇嘢輸唔起，大不了全部放棄！我受夠你嘅不可一世態度！出新聞咪出新聞，我都出晒名癲，爛命一條，大不了咪離開。」其

最後雯雯再稱說：「放心，我未會死住，我答應過個仔會帶佢去海洋公園，我一定會先完成埋先走，而家好攰，只希望有方法可以令自己平靜落嚟。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

張致恒一家｜傳Steven登台價為7萬元　雯雯火速以13個字揭真相
16:32 2024/06/03
張致恒一家｜傳Steven登台價為7萬元　雯雯火速以13個字揭真相
張致恒一家丨Steven赴內地登台搵銀　雯雯不甘丈夫肯工作反被諷刺
14:10 2024/05/27
張致恒一家丨Steven赴內地登台搵銀　雯雯不甘丈夫肯工作反被諷刺
張致恒一家丨張致恒搭港鐵被捕獲　雯雯發火寸老公大食懶：每日只識瞓同屙
10:01 2024/05/21
張致恒一家丨張致恒搭港鐵被捕獲　雯雯發火寸老公大食懶：每日只識瞓同屙

你可能感興趣

張致恒一家｜傳Steven登台價為7萬元　雯雯火速以13個字揭真相
16:32 2024/06/03
張致恒一家｜傳Steven登台價為7萬元　雯雯火速以13個字揭真相
張致恒一家丨Steven赴內地登台搵銀　雯雯不甘丈夫肯工作反被諷刺
14:10 2024/05/27
張致恒一家丨Steven赴內地登台搵銀　雯雯不甘丈夫肯工作反被諷刺
張致恒一家丨張致恒搭港鐵被捕獲　雯雯發火寸老公大食懶：每日只識瞓同屙
10:01 2024/05/21
張致恒一家丨張致恒搭港鐵被捕獲　雯雯發火寸老公大食懶：每日只識瞓同屙
張致恒 歌手 KOL 夫妻之道

最高瀏覽

香港小姐丨謝嘉怡哀痛悼念拳王堂兄 　Lisa：你永遠活在我們心中
香港小姐丨謝嘉怡哀痛悼念拳王堂兄 　Lisa：你永遠活在我們心中
急症室最長等候時間（06月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月10日 時間16:05）
端午節｜6月10日端午節勿犯7大禁忌　一文看清端午節習俗+必學6招開運法
端午節｜6月10日端午節勿犯7大禁忌　一文看清端午節習俗+必學6招開運法
TVB小花｜陳若思著小背心烏身陷走光邊緣　Amber勤力為好身材下苦功【多圖】
TVB小花｜陳若思著小背心烏身陷走光邊緣　Amber勤力為好身材下苦功【多圖】
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」