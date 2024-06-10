世界女排｜世界女排香港站明開鑼　蔡斌：全力以赴最後衝刺

▲ (前） 中國國家女子排球隊主教練蔡斌、（後）中國排球運動員袁心玥（朱永倫攝）

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」明日（11日）起一連6日於香港體育館舉行，來自中國、土耳其、巴西、波蘭、多明尼加共和國、德國、泰國及保加利亞的8支國家隊勁旅將於16場比賽中對陣，把握最後機會爭取巴黎奥運入場券。中國隊主教練蔡斌今日（10日）在賽前記者會指，隊伍會全力以赴，為出線奧運作最後衝刺；又預告主將朱婷正選上場機會多。

世界女排聯賽明日開鑼，中國女排將晚上8時半壓軸出場。中國香港排球總會會長吳守基在賽前記者會致辭時指，世界女排聯賽是香港體壇其中一項世界級盛事，本站賽事亦獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，相信參賽隊伍將全力以赴為巴黎奧運會及資格賽做好準備，帶來各種令人難忘的精彩場面。他祝願賽事圓滿成功，各支參賽隊伍能發揮所長、締造佳績，香港市民及世界各地排球迷盡情享受過程。

中國女排上周在世界女排聯賽澳門站以2勝2負收官，世界排名被日本趕過跌至第7位，爭奪巴黎奧運入場券形勢出現暗湧。主教練蔡斌指，隊伍在前兩站全力以赴為奧運入場券作最後衝刺，認為比賽表現「有好有壞」。被問到有多大把握在香港站取得奧運入場券，他形容香港站每一場比賽都很重要，每一分都會全力以赴，且強調過程很重要，希望球隊打好每一分。

中國隊主攻手朱婷在上月底的澳門站歸隊，自東京奧運後再披國家隊戰衣，惟只鬥泰國隊正選上陣，其餘時間多坐冷板凳。蔡斌解釋是要保護朱婷，不能讓她未恢復就上場打，但她的體能目前回復得不錯，傷病亦在可控範圍之內，預告在本站「會很多首發。」

至於在香港主場比賽會否帶來壓力，中國女排隊長袁心玥認為在香港站比賽感覺像在家一樣，球迷的打氣是對團隊很大的鼓勵；又說朱婷重返球隊能在技術上幫助其他主攻手，在場上亦對球隊有更好作用，希望在香港站能展現最好一面，達成出線奧運的目標，若有時間亦昐品嚐香港美食等。

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記者：梁薾心