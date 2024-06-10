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洗衫錯誤｜洗衣機含菌量比馬桶高530倍 5大洗衫錯誤愈洗愈污糟等於穿糞便上身

休閒消費

撰文： 家務女王

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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專家列舉港人常犯的5大洗衫錯誤。

港人日日都要用洗衣機洗衫，很多人在洗衫時卻犯了5大錯誤，恐怕只會令衣服越洗越髒，甚至令到衣物甚至洗衣機損壞。靚媽靚太們如何才能正確清洗衣物呢？英國《每日郵報》引述英國洗衣服務公司Laundryheap首席執行長Deyan Dimitrov，分享了家庭主婦在洗衫時5大常見錯誤，並提供最佳的洗衫方法。

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洗衫常見錯誤｜加入太多的洗衣液

洗衣液價錢不算太貴，有人可能覺得洗衣液放得越多，衣服會洗得越乾淨。事實上，洗衣時過度加入洗衣液是最常見的錯誤之一，專家指過多洗衣液不但會導致衣服上有殘留物，殘留物更會吸引污垢l令衣服越洗越污糟，建議每次洗衫時，使用的洗衣液用量是建議量的3/4。

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洗衫常見錯誤｜只使用同一種洗衣模式

現時的洗衣機功能越來越多，也越來越先進，設定同個洗衣模式也是第二個最常見的洗衫錯誤。專家表示，衣物有分不同材質，因此洗衣機要設定不同功能、以及不同的溫度進行洗衣程序，防止衣物褪色或縮水。

專家指，毛巾、床單通常要設定較高溫度，而棉質、羊毛材質的衣物需要較低溫清洗。

即睇3招去除衣物異味方法

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洗衫常見錯誤｜口袋未掏乾淨

往往將紙巾、硬幣放入及衫褲口袋卻忘記拿出來，估計很多人都犯過錯誤。專家警告，衣物放入洗衣機前沒掏空口袋中的物品，會令雜物掉進洗衣機的排水管引發堵塞，尤其是硬幣或是鑰匙這些金屬物品，甚至造成洗衣機的玻璃破碎，或滾筒毀壞。

洗衫常見錯誤｜一次投入太多衣物清洗

為了節省時間及水電費，不少人會將幾日的衣服儲埋，一次性放入洗衣機清洗，實際上這樣的清洗方法是得不償失，長期如此會損害衣物。

專家解釋，洗衣機內放太多衣服，難以適當循環清潔衣物，而過重會增加洗衣機負擔，更快速的降低使用壽命。

即睇6大室內涼衫錦囊

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洗衫常見錯誤｜忽視洗衣機上發出的警訊

很多人會在洗衣機完全壞掉後才買新的洗衣機，但專家建議聽到洗衣機發出怪聲、或飄出怪味時已經要更換洗衣機，因為故障的洗衣機是無法正確清洗衣物。

洗衫冷知識｜洗衣機污糟過馬桶

美國亞利桑那大學有研究指出，洗衣機在清洗內衣褲後，細菌含量比馬桶高。負責研究的微生物學教授Charles Gerb指，每條內褲中大約有 0.1克糞便，內衣褲放入洗衣機清洗後，會導致洗衣機有大約1億個大腸桿菌，這些細菌更會通過清洗過程轉移到下一批衣物中。長期不清洗洗衣機，細菌含量更高達70多萬，足足比馬桶多530倍！

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