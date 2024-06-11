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家族榮耀之繼承者劇透丨第22集劇情預告　麗琪懷孕守仁興奮不已

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《家族榮耀之繼承者》

佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第21集劇情講到為免與守義等人相見尷尬，皓兒搬走，最終暫住高浚家。

家族榮耀之繼承者丨第22集 （11/6）

皓兒未能放下往事，高浚知她視自己為好友感失落。

拿督退出賭場項目令丘氏債券滯銷面臨財困，皓兒提出可讓丘氏與趙氏合作，條件是她做丘氏行政總裁和麗琪做基金會主席，守義安排芷彤進丘氏。

麗琪懷孕，守仁興奮不已。

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