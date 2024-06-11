家族榮耀之繼承者劇透丨第22集劇情預告 麗琪懷孕守仁興奮不已 娛樂 撰文： TOPick柴犬出動 發布時間： 1 小時前 分享： 分享： 熱門 天使綜合症 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy ▲ 《家族榮耀之繼承者》 佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第21集劇情講到為免與守義等人相見尷尬，皓兒搬走，最終暫住高浚家。家族榮耀之繼承者丨第22集 （11/6）皓兒未能放下往事，高浚知她視自己為好友感失落。拿督退出賭場項目令丘氏債券滯銷面臨財困，皓兒提出可讓丘氏與趙氏合作，條件是她做丘氏行政總裁和麗琪做基金會主席，守義安排芷彤進丘氏。麗琪懷孕，守仁興奮不已。 相關文章 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好 感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵 21:00 2024/06/06 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好 感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵 家族榮耀之繼承者丨林峯想下次與阿佘合演兄妹 佘詩曼指佘媽非常健康 17:03 2024/05/12 家族榮耀之繼承者丨林峯想下次與阿佘合演兄妹 佘詩曼指佘媽非常健康 家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」 梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手 16:16 2024/05/12 家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」 梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手 你可能感興趣 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好 感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵 21:00 2024/06/06 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好 感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵 家族榮耀之繼承者丨林峯想下次與阿佘合演兄妹 佘詩曼指佘媽非常健康 17:03 2024/05/12 家族榮耀之繼承者丨林峯想下次與阿佘合演兄妹 佘詩曼指佘媽非常健康 家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」 梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手 16:16 2024/05/12 家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」 梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手 家族榮耀之繼承者 電視劇 TVB