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衣物異味｜衫褲洗完仍發出陣陣「噏」味 4個洗衫壞習慣令衣物愈洗愈臭

休閒消費

撰文： 家務女王

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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洗衫時4個常犯錯誤，令衣物越洗越臭。

【家務/生活智慧/洗衫/洗衣服/衣物臭味】踏入夏季，香港迎來雨季天氣，導致家中的衣物不但難以晾乾，充滿濕氣的衣物堆積如山，而且衣服容易發出陣陣「噏」味。靚媽靚太們是否有呢個煩惱，即使衣物燙過後仍無法去除噏味？日常生活中如何才能減少衣物發出「噏」味。

衣物異味｜柔順劑愈加愈臭

不少靚媽都喜歡使用柔順劑，但切忌使用太黏稠的柔順劑，但粘稠的柔順劑放在洗衣粉格內，很難沖入洗衣機，可能結塊沉積滋生細菌令到產生臭味，建議使用柔順劑前，最好將黏稠的柔順劑以水沖稀才加入洗衣機內。

衣物異味｜衣物有異味可以放入雪櫃除味 教你1元成本洗衫去除「噏」味

即睇3招去除異味方法

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衣物異味｜洗衫用梳打粉+檸檬酸去噏味

洗衫時，可以用梳打粉及檸檬酸，取代柔順劑去除衣物上的臭味。香港大學化學系教授解釋，衣服上有異味，因留有汗、細菌及油脂等物質，分解成多種物質，包括會發出臭味的脂肪酸及胺，市面上的洗衣液甚至漂白水，都未必一定可以洗走異味。由於梳打粉屬鹼性，浸泡後可有效地去除酸性的脂肪酸；至於檸檬酸屬酸性，亦可以去除屬於鹼性的胺。

洗衫錯誤｜洗衣機含菌量比馬桶高530倍 5大洗衫錯誤愈洗愈污糟等於穿糞便上身

衣物異味｜衣物洗淨後立即取出

有人喜歡夜晚洗衣服待翌日睡醒後再晾曬，日本家事專家每田祥子卻表示，脫水後洗衣機中的濕度幾乎是100%，若不即時取出衣物晾乾會成為細菌溫床，產生異味，建議洗淨的衣物盡早取出洗衣機晾曬。

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衣物異味｜洗衣後要打開洗衣機門

洗衣機使用後特別是用室溫水洗衣，難免有污垢及殘留洗衣劑積聚於滾桶隱蔽的地方，如洗衣機經常關門，內櫳長期處於潮濕的環境，細菌和霉菌容易滋生，不僅降低洗衣效果，更可能令衣物產生異味。

天氣潮濕衣物難乾　6招極速除噏味乾衣大法【附低成本除臭法】

衣物異味｜洗衣機要定期保養

消委會建議，可用洗衣機的滾桶洗衣程序或定期以較高水溫例如60℃或以上，空機啓動洗衣程序（不加入衣物及洗衣劑）以清潔滾桶及減少微生物滋長，期間可按指示加入洗衣機滾桶清潔劑以 加強清潔效果。

即睇6大室內晾衫錦囊

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