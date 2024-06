Katch the POP丨MIRROR ERROR混合演出　JESSICA壓軸登場掀高潮

▲ (左起)Stanley、Lokman、Tiger、Frankie、Alton、JESSIC、、Fatboy、Dee、Poki、193在《Katch the POP》音樂會合作演出。

《Katch the POP》音樂會,齊集MIRROR楊樂文(Lokman)、邱士縉(Stanley)、王智德(Alton)、陳瑞輝(Frankie)、邱傲然(Tiger),以及ERROR四子梁業(Fatboy)、何啟華(Dee)、郭嘉駿(193)和吳保錡(Poki),再加韓國重量級表演歌手鄭秀妍(JESSICA),於周末晚上假亞洲國際博覽館Arena舉行,炸爆舞台。

音樂會甫開始,MIRROR先以《IGNITED》一曲焫著全場,而ERROR則以《枱底隧道》跟現場觀眾會面,全場氣氛瞬即升溫;接著9子攜手合唱《愛情值日生》時走到台下向樂迷上最甜蜜的演繹,再緊接一同跳唱《Catch a Vibe》,這個充滿驚喜的Opening,令尖叫聲貫穿全場。

▲ 《Katch the POP》

兩隊組合合作過後,193、Frankie及Poki化身白馬王子率先登場,其中193拿起結他自彈自唱Solo歌《B出口》叫人眼前一亮,Frankie唱出《皮思苦》貫徹迷人的台風,但接著與193及Poki一同唱出《再次Puppy Love》,則展現了少見的玩味舞姿。

接著的跳唱環節,先有Fatboy《Jap Jap》及 Stanley《Drunk in Love》,隨後二人加入Frankie一同獻唱BTS JungKook《3D》及《Phat N Fresh》,為觀眾帶來佻皮與性感的多首跳唱作品。

▲ 《Katch the POP》

兄弟情盡現

鏡頭一轉,Dee揀選BTS JungKook《Standing Next to You》作為Solo演唱作品,除了Fatboy、Stanley、Frankie外,Lokman、Alton及Tiger也加入其中,6位兄弟與Dee合作大跳Music Break,也如歌名一樣,Standing next to you,兄弟情盡現。

跳唱過後,現場曲風一轉變成搖滾樂章, Poki與Tiger分別唱出自己的作品《笑一個》及《Alright》後,Fatboy與193加入其中一同Jam歌,以一夜限定的樂隊形式唱出《潛龍勿用》及《Yellow Fever》。

▲ 《Katch the POP》

JESSICA壓軸登場

而一直讓樂迷期待已久的無悔三兄弟,在《Katch the POP》音樂會上終於合體,唱過Alton《非物質文化遺產》及Lokman《如果電話亭》後,Alton、Lokman與Dee為觀眾帶來重新編製的《放低燈牌金腰帶》及新歌《遲到早退》,當中歌詞發人深省。

多個驚喜演出後,ERROR與MIRROR回到自己的團隊中,分別演繹充滿團魂的《四五成群》及《一秒間》,9子之後再合唱《我們很帥》及《ONE AND ALL》,為觀眾帶來最溫馨的畫面。

壓軸登場的JESSICA,在舞台連續唱出《WONDERLAND》、《BEEP BEEP》、《Because It’s Spring》、《SUMMER STORM》及《FLY》5首作品後,MIRROR及ERROR再次現身,在《Get it? Got it? Good》後,《Katch the POP》音樂會圓滿結束。

▲ 《Katch the POP》