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Katch the POP丨MIRROR ERROR混合演出　JESSICA壓軸登場掀高潮

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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（左起）Stanley、Lokman、Tiger、Frankie、Alton、JESSIC、、Fatboy、Dee、Poki、193在《Katch the POP》音樂會合作演出。

《Katch the POP》音樂會，齊集MIRROR楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger），以及ERROR四子梁業（Fatboy）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（Poki），再加韓國重量級表演歌手鄭秀妍（JESSICA），於周末晚上假亞洲國際博覽館Arena舉行，炸爆舞台。

音樂會甫開始，MIRROR先以《IGNITED》一曲焫著全場，而ERROR則以《枱底隧道》跟現場觀眾會面，全場氣氛瞬即升溫；接著9子攜手合唱《愛情值日生》時走到台下向樂迷上最甜蜜的演繹，再緊接一同跳唱《Catch a Vibe》，這個充滿驚喜的Opening，令尖叫聲貫穿全場。

《Katch the POP》

兩隊組合合作過後，193、Frankie及Poki化身白馬王子率先登場，其中193拿起結他自彈自唱Solo歌《B出口》叫人眼前一亮，Frankie唱出《皮思苦》貫徹迷人的台風，但接著與193及Poki一同唱出《再次Puppy Love》，則展現了少見的玩味舞姿。

接著的跳唱環節，先有Fatboy《Jap Jap》及 Stanley《Drunk in Love》，隨後二人加入Frankie一同獻唱BTS JungKook《3D》及《Phat N Fresh》，為觀眾帶來佻皮與性感的多首跳唱作品。

《Katch the POP》

兄弟情盡現

鏡頭一轉，Dee揀選BTS JungKook《Standing Next to You》作為Solo演唱作品，除了Fatboy、Stanley、Frankie外，Lokman、Alton及Tiger也加入其中，6位兄弟與Dee合作大跳Music Break，也如歌名一樣，Standing next to you，兄弟情盡現。

跳唱過後，現場曲風一轉變成搖滾樂章， Poki與Tiger分別唱出自己的作品《笑一個》及《Alright》後，Fatboy與193加入其中一同Jam歌，以一夜限定的樂隊形式唱出《潛龍勿用》及《Yellow Fever》。

《Katch the POP》

JESSICA壓軸登場

而一直讓樂迷期待已久的無悔三兄弟，在《Katch the POP》音樂會上終於合體，唱過Alton《非物質文化遺產》及Lokman《如果電話亭》後，Alton、Lokman與Dee為觀眾帶來重新編製的《放低燈牌金腰帶》及新歌《遲到早退》，當中歌詞發人深省。

多個驚喜演出後，ERROR與MIRROR回到自己的團隊中，分別演繹充滿團魂的《四五成群》及《一秒間》，9子之後再合唱《我們很帥》及《ONE AND ALL》，為觀眾帶來最溫馨的畫面。

壓軸登場的JESSICA，在舞台連續唱出《WONDERLAND》、《BEEP BEEP》、《Because It’s Spring》、《SUMMER STORM》及《FLY》5首作品後，MIRROR及ERROR再次現身，在《Get it? Got it? Good》後，《Katch the POP》音樂會圓滿結束。

《Katch the POP》

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