衣物異味｜衣物有異味可以放入雪櫃除味 教你1元成本洗衫去除「噏」味

▲ 衣物放入雪櫃可以去除異味。

【家務/生活智慧/洗衫/洗衣服/衣物臭味】靚媽靚太們，你們是否遇到以下煩惱，衣物清洗過仍然有異味？衣服上無論是汗味還是衣服上的潮濕霉味，都會令人在社交場合感到難為情，PHILIPS在官方網站分享如何去除衣物上的異味方法，包括居家補救措施、乾衣竅門以及如何在不清洗衣物的情況下去除氣味的技巧，靚媽靚太們不妨參考。

衣物異味｜如何去除衣物上的汗味



無論衣物上有甚麼氣味，包括汗味、霉臭、黴菌、香煙、食物殘留味道，都可以下列家居用品來快速去除，而且價錢相當便宜，每次的使用不需1元。

1.蘇打粉

蘇打粉對去除氣味很有幫助，而且還能讓衣服變得亮白。如果一堆衣物的味道特別難聞，把約90克的蘇打粉和衣服一起放進洗衣機，然後照常加入洗滌劑。如果氣味非常頑固，可以事先將衣服浸泡一下。

2. 醋

醋的使用方法如同蘇打粉，將醋與洗滌劑一起加入洗衣機內，或者在洗滌前將帶有氣味的衣服放進比例為三份水加一份醋的混合液中浸泡一晚。PHILIPS官方網站提醒，切勿將醋與漂白劑混合，因為此組合會發生反應，產生有毒的氯氣。

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衣物異味｜如何不清洗衣物也能去除衣物氣味?

1. 將衣服懸掛在室外數小時，因為陽光也有助殺滅細菌，此方法在溫暖的月份特別有效。不過請記住，如果衣物有染色，過多地暴露在陽光下會使衣物褪色。白衣服在陽光下晾曬一段時間後，通常會更亮麗。

2. 將衣物放進塑膠袋，然後放入雪櫃。由於氣味是由細菌分解汗液所產生，雪櫃中的低溫可殺滅造成難聞氣味的細菌，令衣服能夠更長時間地讓人聞起來舒適。

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