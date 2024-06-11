  • 28°C
香港時間 : 2024611日 (二) 01:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

體育發展｜理大與女拔共建AI游泳科技實驗室　研生物力學訓練提升運動員表現

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

香港理工大學與拔萃女書院共建人工智能游泳科技實驗室，首次利用防水可穿戴式感測器及水下拍攝系統，捕捉及分析泳員起跳動作及泳姿，助教練度身訂造合適訓練，以推一步提升成績和預防創傷。（彭大偉攝）

港產飛魚近年揚威國際，香港理工大學與拔萃女書院共建人工智能游泳科技實驗室，首次利用防水可穿戴式感測器及水下拍攝系統，捕捉及分析泳員起跳動作及泳姿，助教練度身訂造合適訓練，以推一步提升成績和預防創傷。結果成功令泳員起跳速度平均快0.127秒，游泳推進力平均增約10%，即在50米自由泳中，做到每秒加速0.02至0.03米。

點擊圖片放大
+4
+3

香港理工大學體育科技研究院去年5月與拔萃女書院簽署合作諒解備忘錄，共建「香港理工大學—拔萃女書院人工智能游泳科技實驗室」。理大體育科技研究院核心成員兼康復治療科學系助理教授蘇俊龍指，游泳起跳講求時間、速度及入水角度，團隊把穿戴式水下表面肌電感測器置於女拔泳隊學生小腿，並配合水下高頻率拍攝鏡頭、反應時間測量器、影片分析軟件等，即時獲取起跳反應等數據，助教練調節訓練。約30名女拔學生參與為期6周，每周兩次，每次20分鐘的跳躍訓練後，平均起跳速度成功加快0.127秒。

蘇俊龍又指，運用水下表面肌電採集系統和理大研發的游泳推進力測量器，泳員戴上腰帶和手部感測器，再用盡全力進行牽引游泳30秒，便能評估源自划手及踢腿動作的游泳推進力，繼而進行相應肌肉訓練。約30名來自理大及本地體育組織的學生運動員參與為期8周的針對性訓練後，游泳推進力平均提升約10%。

以感測器配合游泳生物力學指標監測平台等，可捕捉泳員的肌肉運用、划手幅度和頻率等；於泳帽加裝心跳監測儀器，更能時刻監察泳員身體狀況。蘇俊龍解釋，外國有類似系統能準確提供游泳數據，但結果生成耗時較長，理大團隊把水下拍攝與防水可穿戴式感測器糅合，不但屬本港前瞻做法，亦能即時提供準確度達95%以上的數據。

點擊圖片放大
+3
+2

女拔游隊隊長丘琦主攻50米自由泳和蛙泳，她指短途游泳很講求爆發性，感測器數據有助明白身體強弱點，再進行相應訓練，成功加快起跳時間約0.1秒，亦提升肌肉力量，游得更順暢放鬆，相信能在學界比賽獲取更好成績。女拔泳隊教練蔡曉慧形容，過去只能用肉眼觀察泳員，但理大系統就如「透視眼」，能提供划手角度等數據參考，助增訓練效率和避免受傷，延長泳員運動生涯，「對泳壇是很好轉變。」

展望未來，蘇俊龍稱12至18歲為游泳運動員最佳進步時機，故在學界推出先導計劃，未來會繼續改善系統，盼擴展到在精英運動培訓甚至港隊使用；又透露將與理大電子計算學系合作，開發能更準確分析起跳和水下動作的人工智能模型，料最快1至1.5年內推出。

點擊圖片放大
+3
+2

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】   【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】    【職場智慧求生術】

記者︰梁薾心

相關文章

藝術文化｜「藝術@維港2024」觀賞人數超預期　當中發光蛋展錄逾130萬人次
16:00 2024/06/10
藝術文化｜「藝術@維港2024」觀賞人數超預期　當中發光蛋展錄逾130萬人次
赤柱國際龍舟錦標賽｜端午節時晴時雨　赤柱龍舟健兒奮力爭勝 【圖輯】
16:05 2024/06/10
赤柱國際龍舟錦標賽｜端午節時晴時雨　赤柱龍舟健兒奮力爭勝 【圖輯】
世界女排聯賽｜賽事香港站明開鑼　蔡斌：全力以赴最後衝刺
17:16 2024/06/10
世界女排聯賽｜賽事香港站明開鑼　蔡斌：全力以赴最後衝刺

你可能感興趣

藝術文化｜「藝術@維港2024」觀賞人數超預期　當中發光蛋展錄逾130萬人次
16:00 2024/06/10
藝術文化｜「藝術@維港2024」觀賞人數超預期　當中發光蛋展錄逾130萬人次
赤柱國際龍舟錦標賽｜端午節時晴時雨　赤柱龍舟健兒奮力爭勝 【圖輯】
16:05 2024/06/10
赤柱國際龍舟錦標賽｜端午節時晴時雨　赤柱龍舟健兒奮力爭勝 【圖輯】
世界女排聯賽｜賽事香港站明開鑼　蔡斌：全力以赴最後衝刺
17:16 2024/06/10
世界女排聯賽｜賽事香港站明開鑼　蔡斌：全力以赴最後衝刺
中學 比賽 大學 運動 教練 運動員 運動 人工智能 香港 拔萃女書院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐丨謝嘉怡哀痛悼念拳王堂兄 　Lisa：你永遠活在我們心中
香港小姐丨謝嘉怡哀痛悼念拳王堂兄 　Lisa：你永遠活在我們心中
急症室最長等候時間（06月11日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間00:05）
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
壓力煲爆炸｜婦人用壓力煲烚糭突爆炸 右眼被炸傷揭1原因惹禍
壓力煲爆炸｜婦人用壓力煲烚糭突爆炸 右眼被炸傷揭1原因惹禍