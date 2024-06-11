體育發展｜理大與女拔共建AI游泳科技實驗室　研生物力學訓練提升運動員表現

▲ 香港理工大學與拔萃女書院共建人工智能游泳科技實驗室，首次利用防水可穿戴式感測器及水下拍攝系統，捕捉及分析泳員起跳動作及泳姿，助教練度身訂造合適訓練，以推一步提升成績和預防創傷。（彭大偉攝）

港產飛魚近年揚威國際，香港理工大學與拔萃女書院共建人工智能游泳科技實驗室，首次利用防水可穿戴式感測器及水下拍攝系統，捕捉及分析泳員起跳動作及泳姿，助教練度身訂造合適訓練，以推一步提升成績和預防創傷。結果成功令泳員起跳速度平均快0.127秒，游泳推進力平均增約10%，即在50米自由泳中，做到每秒加速0.02至0.03米。

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香港理工大學體育科技研究院去年5月與拔萃女書院簽署合作諒解備忘錄，共建「香港理工大學—拔萃女書院人工智能游泳科技實驗室」。理大體育科技研究院核心成員兼康復治療科學系助理教授蘇俊龍指，游泳起跳講求時間、速度及入水角度，團隊把穿戴式水下表面肌電感測器置於女拔泳隊學生小腿，並配合水下高頻率拍攝鏡頭、反應時間測量器、影片分析軟件等，即時獲取起跳反應等數據，助教練調節訓練。約30名女拔學生參與為期6周，每周兩次，每次20分鐘的跳躍訓練後，平均起跳速度成功加快0.127秒。

蘇俊龍又指，運用水下表面肌電採集系統和理大研發的游泳推進力測量器，泳員戴上腰帶和手部感測器，再用盡全力進行牽引游泳30秒，便能評估源自划手及踢腿動作的游泳推進力，繼而進行相應肌肉訓練。約30名來自理大及本地體育組織的學生運動員參與為期8周的針對性訓練後，游泳推進力平均提升約10%。

以感測器配合游泳生物力學指標監測平台等，可捕捉泳員的肌肉運用、划手幅度和頻率等；於泳帽加裝心跳監測儀器，更能時刻監察泳員身體狀況。蘇俊龍解釋，外國有類似系統能準確提供游泳數據，但結果生成耗時較長，理大團隊把水下拍攝與防水可穿戴式感測器糅合，不但屬本港前瞻做法，亦能即時提供準確度達95%以上的數據。

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女拔游隊隊長丘琦主攻50米自由泳和蛙泳，她指短途游泳很講求爆發性，感測器數據有助明白身體強弱點，再進行相應訓練，成功加快起跳時間約0.1秒，亦提升肌肉力量，游得更順暢放鬆，相信能在學界比賽獲取更好成績。女拔泳隊教練蔡曉慧形容，過去只能用肉眼觀察泳員，但理大系統就如「透視眼」，能提供划手角度等數據參考，助增訓練效率和避免受傷，延長泳員運動生涯，「對泳壇是很好轉變。」

展望未來，蘇俊龍稱12至18歲為游泳運動員最佳進步時機，故在學界推出先導計劃，未來會繼續改善系統，盼擴展到在精英運動培訓甚至港隊使用；又透露將與理大電子計算學系合作，開發能更準確分析起跳和水下動作的人工智能模型，料最快1至1.5年內推出。

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記者︰梁薾心