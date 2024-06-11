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基因組中心︱羅思偉：冀達到50萬個測序規模　自負盈虧為長遠方向之一

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 24 分鐘前

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(梁偉榮攝)

基因組中心獲撥款的12億，原定預計使用至2025年。先導計劃完結後，料再需要向立法會滙報及申請撥款。

基因組中心行政總裁羅思偉表示，早前立法會議員到訪，對中心亦十分支持。中心未來計劃再擴充招募病人數目。他表示，參考外國經驗，希望達到十多萬、以至50萬個測序的規模，達至具競爭力的數據庫。

基因組中心起初時，為未能確診、以及遺傳相關疾病病人進行測序，病人大多是罕病患者。後來加入與基因及精準醫學相關的疾病，令基因測序的門檻再降低，當中有約一成是癌症病人，亦有為骨質疏等疾病進行測序。

按醫管局數據顯示，目前獲轉介的病人包括9個專科，包括內科、兒科、神經外科、臨床腫瘤科及精神科等。鍾侃言表示，現行各個專科亦已有「個案代表」，當中與基因及精準醫學相關的疾病，病例數目逐漸追上，未來料不再細分是否罕病，有適合的個案即可轉介。

羅思偉透露，當營運到一定階段，自負盈虧是發展方向，其中可採用病人、研究人員收費、以及透過慈善機構捐款的混合模式。羅思偉強調，屬長遠發展方向，現階段實行則較困難。

數據庫除了有病人的基因數據外，亦擁有大量病人臨床數據。 中心營運總監（生物信息）于浩聰表示，有嚴格的國際認可數據加密程序，當中病人的個人資料會以代碼識別，不同使用人員授予存取資料的權限亦有不同。

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