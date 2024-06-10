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港大校政風波｜校委石禮謙反對出信指控張翔　做法不公應先開會討論

社會

發布時間： 2 小時前

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港大校委會成員石禮謙。(資料圖片)

港大校政風波愈演愈烈，港大校委會今日(10日)突向全校師生及校友發信，反駁校長張翔對委任多名暫任副校「毫不知情」的說法，又羅列出多項指控張翔管理不善。港大校委會成員之一的石禮謙表明不同意校委會的公開信，亦指做法違反程序公義，指不應未待開會討論及讓校長回應，便公開有關資料。

石禮謙表示不認同校委會，指自己曾表明事件涉及嚴重指控，應先開會商討及讓校長回應，然後才作出決定，不應單方面公開指控一方，而他亦不同意信中的指控內容，不過其意見未獲接納。

他指校委會主席取得一半校委會成員同意便可出公開信，「但我無同意過」，認為若然要發出今次電郵應列明贊成的校委會成員名單，而非以校委會名義發出。他指，現時以校委會名義所發的電郵，不曾聽各方解釋，不符校委會應有中立角度，在程序上有問題，未符程序公義，對張翔亦不公平。

石禮謙形容該公開信「打低咗香港大學110年嚟聲譽」，又指港大現時陷入「亂局」，勸各方以和為貴、「唔啱大家傾到啱為止」，期望政府有其智慧解決今次事件。

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