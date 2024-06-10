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盛事經濟｜千架無人機維港上空拼出端午卡通圖案　楊潤雄：未來表演計劃適時公布

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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以端午節為主題的無人機表演，晚上8時於灣仔海濱場地對出海面上演。（朱永倫攝）

今日（10日）是端午節，晚上8時壓軸有旅發局無人機表演，一千部無人機在維港上空呈現卡通版端午糭、龍舟競渡和飛龍等動態圖案，吸引大批市民及旅客駐足觀賞。文體旅局局長楊潤雄指，是次無人機表演非常精彩，現場反應正面，會繼續汲取經驗和主辦同類表演，為市民及旅客帶來歡樂及幸福感； 又透露旅發局就未來數月的表演已有初步計劃，會適時公布。

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以端午節為主題的無人機表演，晚上8時於灣仔海濱場地對出海面上演，一千部無人機拼出「端午快樂」字樣，及卡通版端午糭、龍舟競渡、龍舟槳和飛龍等應節動態圖案，送上端午祝福，歷時約10分鐘。海濱一帶空地企滿市民和旅客，大部分人舉起手機拍片留念，有人為了在最佳位置觀賞表演，更是提早約5小時在下午已到場「霸位」。

有市民表示滿意表演。有女士指最喜歡龍舟那一幕，既應節又可愛。有小朋友第一次看無人機表演，認為形容相當震撼，但表演只有10分鐘太短，希望下次可以延長至20分鐘。有內地旅客就說，對於卡通版糉和龍舟畫面印象深刻，建議多在節日舉辦無人機表演，相信能吸引旅客。

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特首李家超、文體旅局局長楊潤雄、勞福局局長孫玉菡和旅發局主席彭耀佳等人亦有到場。楊潤雄稱，是次與端午節的文化、中國的傳統文化有關的無人機表演非常精彩，現場反應正面，會繼續汲取經驗改善表演，為市民及旅客帶來歡樂及幸福感。他又稱，留意到內地社交平台對上次無人機表演有很多正面評價，相信今次亦會有好報道或評價，成為內地人來港的其中一個吸引力；並透露旅發局就未來數月的表演已有初步計劃，會適時公布。

他亦提到明白在7、8月雨季安排戶外表演或受天氣影響，認為最重要是做好預案，但有時候亦無可避免，若真的下很大雨，都需要作出調整，甚至取消，一定會盡早宣布。

對於每月舉辦無人機表演會否令市民和旅客出現「觀賞疲勞」，他就認為外地或內地來港的旅客，未必每次來到都能看到無人機表演，相信每次不同的表演主題都能帶給他們驚喜，亦希望有多一些活動給香港市民享受，能帶動經濟。

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責任編輯：梁薾心

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