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儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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打工仔自怨失敗，銀行存款連10萬元都無。

【儲蓄/儲錢/儲錢方法/理財/親子理財】剛踏入職場的打工仔想儲蓄買樓買車準備結婚，定期存款是最簡單、有效的理財工具。截至2024年6月6日，香港不少銀行都有提供低本金、低門檻的高息定存，即使以10萬港元做定期存款，部分銀行也提供3個月存期有4.8厘高息。有打工仔卻在社交論壇上留言，指自己出來工作3年，但基本上月月清，最近同事都在討論高息定存，而他銀行存款連10萬元也沒有。

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好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

該名打工仔在論壇上表示，由於股市不景氣，最近與同事午餐時，同事在席間討論定期存款收息的問題，更有同事交流不同銀行的存款利率，有同事更表示自己定期存款50萬，3個月已經收息6,000元，令其他同事大感心動。該名打工仔表示，自己上網看過，有些銀行最低10萬元已經做到高息定存，他卻感慨地表示：

我出來做嘢差不多3年，搵翻來的雞碎人工基本月月清，哎！點解我咁失敗，連10萬元都無，真係要唱翻首銀行存款等於零，窮鬼點談情！

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儲蓄法方法︱「365日儲錢法」年儲6.6萬

打工仔要想銀行存款日增，最好實行儲蓄法，推薦坊間盛行的「365日儲錢法」，台灣則叫「日增儲錢法」，方法是由1月1日每日儲1元開始，每日只需增加1元，365日後可以獲得高達6.6萬元，方法簡單易記！

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儲蓄法方法︱「100日儲錢妙法」輕鬆100日儲$5000

只需準備一本活頁2R相薄，先自製一張1-100數字排列的封面頁，用於記錄儲錢進度。然後於每格透明袋寫上1至100的數字，而每日僅需跟著數字，放入相對的金額，如數字1加入1元，數字2加入2元，如似類推直到數字100，100日後便可輕鬆儲到5,050元。

詳細方法即睇：「100日儲錢妙法」輕鬆100天儲$5000

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