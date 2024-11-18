儲蓄理財｜同事曬定存50萬3個月收息6000元　打工仔自怨失敗：我連10萬都無【附7大儲蓄法】

▲ 打工仔埋怨自己失敗，銀行戶口連10萬元都沒有。

【儲蓄/儲錢方法/親子理財】剛踏入職場的打工仔想儲蓄買樓準備結婚，定期存款是最簡單的理財工具。Mommy見到有打工仔在討論區上留言指，自己出來工作3年，但基本上月月清，最近同事都在討論高息定存，而他銀行存款連10萬元也沒有。

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儲蓄方法｜同事曬定存3個月收息$6000

該名打工仔在論壇上表示，由於股市不景氣，最近與同事午餐時，同事在席間討論定期存款收息的問題，更有同事交流不同銀行的存款利率，有同事更表示自己定期存款50萬，3個月已經收息6,000元，令其他同事大感心動。該名打工仔表示，自己上網看過，有些銀行最低10萬元已經做到高息定存，他卻感慨地表示：

我出來做嘢差不多3年，搵翻來的雞碎人工基本月月清，哎！點解我咁失敗，連10萬元都無，真係要唱翻（返）首銀行存款等於零，窮鬼點談情！

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儲蓄方法｜投委會教5大儲錢方法

很多人以為儲錢是常識，不外乎開源節流、量入為出，根據投資者及理財教育委員會網頁指出，收入高低跟儲錢不一定有關係，因為很多高收入人士仍然是月光族，同樣儲不到錢，若希望儲錢，不妨參考以下5大方法：

儲蓄方法｜1. 出糧後立即儲錢

若把每月用剩的錢才拿來儲蓄，很大機會失敗，因為有錢在手就有花錢的理由，相反，出糧後立即儲錢，餘下的錢才拿來作生活開支及消費，成功儲錢的機會便會大增。

儲蓄方法｜2. 需要一個只進不出的儲錢戶口

除恆常使用的銀行，在另一間銀行開立一個儲蓄戶口，在銀行設定常行指示，在出糧後將儲蓄金額，由出糧戶口自動轉至特定儲蓄戶口；同時，要讓提款變得不方便，如把提款卡放在家中，讓它變成只進不出的戶口。

儲蓄方法｜3. 訂立明確儲蓄目標

有明確的儲蓄目標，便有動力去實行儲蓄，亦要未雨綢繆，儲備3至6個月生活費的應急儲蓄，以備不時之需。

儲蓄方法｜4. 循序漸進改變消費習慣

由每月收入10%開始儲蓄，稍為改變消費習慣便可以成功，如每天光顧一杯咖啡，減為隔天一杯；午餐由每天出街吃，改為一周2天帶飯；買衫由每月一次改為兩個月才一次等。

儲蓄方法｜5. 以現金取代信用卡

每天只帶適量的現金出街，乾脆把信用卡留在家中，避免先使未來錢。

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儲蓄方法｜其他實用儲錢法

儲蓄方法｜6.「365日儲錢法」年儲6.6萬

打工仔要想銀行存款日增，最好實行儲蓄法，推薦坊間盛行的「365日儲錢法」，台灣則叫「日增儲錢法」，方法是由1月1日每日儲1元開始，每日只需增加1元，365日後可以獲得高達6.6萬元，方法簡單易記！



詳細方法即睇：365日儲蓄法 每日多儲$1年終可獲$6.6萬

儲蓄方法｜7.「100日儲錢妙法」輕鬆100日儲$5000

只需準備一本活頁2R相薄，先自製一張1-100數字排列的封面頁，用於記錄儲錢進度。然後於每格透明袋寫上1至100的數字，而每日僅需跟著數字，放入相對的金額，如數字1加入1元，數字2加入2元，如似類推直到數字100，100日後便可輕鬆儲到5,050元。

詳細方法即睇：「100日儲錢妙法」輕鬆100天儲$5000

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