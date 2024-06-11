消息：張翔拒被協調　港大校政風波近失控須特首出手止血

▲ 港大校政風波愈演愈烈。（資料圖片）

港大校政風波，愈演愈烈，近乎失控。校長張翔和校委會主席王沛詩，互數不是。據知，特首李家超已親自數度介入協調，仍未能令雙方「停手」，政界支持特首必須再果斷出手「止血」，保住港大百年校譽。



消息指，針對今次的副校長任命風波，身為港大校監的李家超親自出馬，多次與張、王兩人見面、協商，建議之一是成立協調小組，讓雙方暫時偃旗息鼓，以免對港大造成進一步的傷害，但據了解，張翔後來不肯被協調。港大校委會聲明

王、張理念不同 政界憂兩敗俱傷

有資深建制坦言，王沛詩和張翔理念不同，風格各異，又堅持己方正確、有理，擔心最終兩敗俱傷，又搭上港大校譽，得不償失。張翔聲明反駁校委會指控

官場和資深政圈中人表示，港大風波發展至今，已然失控，難以善罷，因為雙方已把港大的內部矛盾，公開揚出來，所謂「家醜不可外揚」，如今卻是公諸天下，張、王兩人料較難再合作，即是以和為貴的理想做法，較難實現，現在唯有寄望作為港大校監的李家超，果斷出手，止血為上，至於到底是否還成立協調小組，暫時壓住風波，則未有定案。

政圈人士表示，李家超雖然是港大校監，本不欲過於介入港大的紛爭，以免被指干預學術自主，但如今情勢惡劣，若任由雙方及其背後支持者，再互相爭拗及爆料，對港大造成的影響，非常深遠，因此，特首出手止血是刻不容緩。

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