愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法

▲ 《生生》劇照

最近，好朋友們的父母接二連三過世，我忽然成為「御用樹洞」，聆聽他們。對我們來說，悲傷其實是陌生的。旁邊的人或許以為—時間過了就好，讓自己沒有空去想，就不用面對痛苦悲傷。我卻觀察到，很多人逃避、不敢去想，其實是害怕自己哭到停不下來。幸好，我的朋友們願意多談一點，觀照這種情緒。

提及死亡是華人社會禁忌，我們很少討論，也不知道該怎麼面對。有時候死亡會預告它的到來，讓我們有時間陪伴生病的家人走完生命歷程；有時候死亡來得無聲無息，毫無防備。失去家人時，該怎麼梳理悲傷情緒？

我有位朋友想為母親做一個電子相簿，在喪禮時播放，結果選擇連續數天埋頭埋腦，揀取母親最漂亮的相片，她找到我們小時候的合照，就傳信息給我，拉三雜四說幾句，感覺好些，但仍難掩悲慟。另一位知己的父親去世，他沒有說甚麼，只是馬不停蹄為亡父做佛事，點燈超渡，誦經祈福。一天接一天，不到49天，他已經徹底走出悲傷。

在佛教看來，生死循環，本來是自然不過的事。我那位好知己，所以能豁達，是因為他在做佛事的時候明白到：人在生前受了時間和空間的約束，不能隨心所欲，也無法返老還童。到年老，這個身體所帶給我們的煩惱，遠比帶給我們的快樂多。一旦死亡，精神脫離形體桎梏，向下一站啟程。

悲傷是無法避免，因為過去與逝者有太多回憶，難以接受在生命中少了一個親人。從他們身上，我反而有另一個發現：不是臨終才需要關懷，長輩在生的時候就要給予照顧。再者，臨終關懷也不是只對臨終病人所做的照護，而是對其他在生者施以一種廣義的死亡教育：若有信仰者，便唸經；若無信仰者，亦可調整心情為這終有一天起行的旅程好好準備。

我最近除了向年事已高的母親多加喧寒問暖，還教她保持心安之法。漸漸發現，對她對我，都是一種生命關懷。

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