「自我關顧」成最新流行趨勢 學懂3大要點及早守護健康

來到後疫情時代，「自我關顧」（Self-care）這一概念開始在世界各地不同地方流行起來，成為近年的熱門趨勢，鼓勵大家要自我保健，預防疾病，實現健康的生活。「自我關顧」一詞，從字面上很容易解讀，但如何好好關顧自己？學懂以下自我關顧3大要點，及早保健，就能守護未來的健康。記得看到最後，還有好物分享！

甚麼是「自我關顧」（Self-care）？

「自我關顧」（Self-care）是鼓勵大家選擇健康的生活方式，照顧身心的壓力。近年，「自我關顧」的概念變得更廣泛，提倡促進自我的身心健康。世界衛生組織對「自我關顧」定義為無論是否有衛生保健工作者支持的情況下，個人、家庭和社區都有促進健康、預防疾病，保持健康以及應對疾病和殘疾的能力*。

3大自我關顧要點 守護未來健康生活

經歷3年多的疫情，大眾和社區對健康意識提升了不少，因而令「自我關顧」的概念再次流行，成為熱門趨勢。加上香港面臨嚴重的人口老化問題，根據政府統計處資料顯示，香港65歲以上人口佔總人口約20.5%^。同時，醫務衞生局指出，在2020/21年度，患有慢性疾病的人口所佔的比例為31%（約220萬人），其中65歲及以上的人口佔47%，當中最常見有高血壓、糖尿病、心臟病等#。此外，還有大家非常關注的精神健康問題，有研究顯示，本港約有10%的長者出現抑鬱症狀+。常言道︰「好好照顧自己，才能照顧別人。」因此，為了追求更好的健康生活，建議大家建立自我關顧的良好習慣，從以下3大要點，學習照顧自己的身心需要，讓我們保持最佳的狀態，迎接生活中各種挑戰。

1. 均衡飲食︰三餐定時，用餐時慢慢吃，好好咀嚼，盡量選擇有益的食物，吸收足夠的營養。

2. 健康生活︰養成規律的運動習慣如散步、跑步、保持個人衛生，以及充足且有質素的睡眠。

3. 滋養心靈︰關注自己的感受，接納不同的情緒，多接觸大自然，吃喜歡的東西，或是進行靜觀練習，讓心靈得以放鬆。

預防疾病從攝取均衡營養開始

自我關顧的其中一項要點是提倡大家要有均衡飲食，但都市人三餐無定時，亦經常吃外賣，難以從飲食中吸收足夠的營養。因此，我們應開始選擇合適自己的保健產品，來維持年輕活力，以及預防疾病，守護未來的健康。

Haleon助你補充全面營養 支持全面健康

而在眾多保健品牌當中，Haleon以科研為本，推出不同的保健產品，全面提升身體的狀態，讓大家無時無刻都充滿力量。當中的皇牌產品——「善存」成人配方，配方含全面的多種維他命及礦物質，由A至Zinc（鋅），有助維持身體精力及免疫力，每日一粒就能均衡補足人體所需的營養。

此外，Haleon還特別為50歲以上人士研製出一款含多種維他命及礦物質的補充劑——「銀善存」50+配方，提供全面營養素由A至Zinc〈鋅〉，有助提升活力和 免疫力，另添加葉黃素及茄紅素，亦有助保護眼睛和心臟，達到護心養生。

亦可選擇每日配合另一款三效益生菌配方服用，當中含500億活菌可增加腸道中的益菌量，更添加益生元，為益生菌提供養分，加上三層專利封存技術，令95%好菌抵抗胃酸，直達腸道，絕對是信心之選。配方中的消化酶能分解食物，幫助消化，有助排便順暢。

Haleon還推出2款「佳存」鈣片，包括成人鈣片及成人50+鈣片，為25-50歲以上的成人補充每日所需的鈣質，2款產品分別提供維他命D500IU及維他命D1000IU，有助維持肌肉強度，以及減低跌倒的風險。而且不含乳糖，每日2粒有助維持良好體態。成人50+鈣片配合更含鎂鋅銅錳鎖實骨質，助助延緩骨質流失。

今日起，開始「自我關顧」，並選擇Haleon的保健產品，全面提升健康狀況，守護未來。

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資料來源︰*https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/self-care-for-health-and-well-being

^https://www.censtatd.gov.hk/tc/press_release_detail.html?id=5368

#https://www.primaryhealthcare.gov.hk/bp/tc/blueprint-2/

+https://www.hku.hk/press/c_news_detail_25189.html

（特約）