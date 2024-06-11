天使綜合症丨免影響情緒與鄭俊弘分開喊　何雁詩愛兒半歲已察覺發展有異

▲ 鄭俊弘與何雁詩調整情緒，用積極態度面對命運安排。

【天使綜合症/鄭俊弘/何雁詩】歌手鄭俊弘（Fred）與何雁詩近日透露兒子患有罕見遺傳病「天使綜合症」，引起各界關注和支持。

天使綜合症│鄭俊弘何雁詩稱愛兒比自己生命更重要 見Asher有小進步已感欣慰

夫婦各自匿埋喊

雖然兒子Asher於2023年尾證實患上「天使綜合症」，惟鄭俊弘夫婦早前接受媒體訪問時，何雁詩透露Asher於半歲時已發展有異，直至1歲半時依然未見起色，因此在Asher歲半做DNA排序，最終找出兒子患基因突變病。

所謂為母則強，何雁詩覺得夫婦二人一定要振作，才可以令兒子生存下去。反之鄭俊弘打擊比較大，當知道兒子患上「天使綜合症」感到有點絕望及迷惘，為免影響雙方的情緒，二人也各自躲起來哭泣。

同時何雁詩表示每個殘疾家庭也擔心小朋友的將來，更坦言：「愈諗得遠就愈擔心愈無助。」因此決定活在當下，並指見到兒子開心，雖然有殘疾，但已經祝福。

▲ 鄭俊弘跟基金會創辦人相互扶持！ （取自instagram）

天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵 透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備

全港「天使綜合症」患者只得60人，為喚起公眾關注罕見疾病，鄭俊弘（Fred）與何雁詩於7月舉行《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》，除了擔任發起人外，更邀請一眾歌手參與演出。

何雁詩曾在社交網撰文：「感激大家對我們的鼓勵和支持，不過除了我們一家以外，還有很多罕見病患者以及其家庭的聲音等待被聽見。一步一步來，希望終有一天大家都能無所顧慮站出來，讓罕見病患者被看見」。

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