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著數優惠︱七一回歸優惠一網打盡　康文署需限期前預約book場

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 7 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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七一回歸優惠一網打盡。

【七一回歸／港鐵／電車／海洋公園】今年是香港回歸27周年，特首李家超於行政會議前見記者，宣布一系列消費優惠。

為方便市民外出，七一當日將推出交通優惠，免費坐電車、輕鐵、港鐵巴士的部分新界西北路線。市民也可免費乘搭電車和多條渡輪航線，其中部分航線將預先派發乘船券。3至11歲小童，則可免費坐港鐵多條路線。

七一回歸李家超宣布各項優惠。（李家超fb）

康文署設施免費

市民可於6月12日至18日，透過「SmartPLAY康體通」提交抽籤申請，可申請最多3個抽籤選項，分配結果將於6月21日公布，SmartPLAY會通知用戶成功中籤的段節，中籤者無需確認。

如有剩餘段節，未獲上述抽籤分派免費段節或沒有入籤的市民，可透過SmartPLAY系統，在稍後以「先到先得」方式預訂7月1日剩餘可供免費使用的段節。不論是透過抽籤或先到先得的預訂方式，每人當日只可獲取1節免收費的康樂設施（不論類別）。

康文署呼籲租用人準時到場，善用設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首十分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得形式使用。

公眾游泳池毋須預約，只需於泳池入口處排隊輪候，額滿即止。

康文署七一免費康樂設施：

  • 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室＊、活動室、舞蹈室和單車賽道；
  • 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；
  • 公眾游泳池
  • 水上活動中心艇隻
  • 科學館和太空館常設展覽、藝術館專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：尋香記──中國芳香文化藝術展」

西九文化區方面，免費參觀西九文化區M+標準門票涵蓋的所有展覽，以及香港故宮所有專題展覽。海洋公園七折全日暢玩優惠票、昂坪360小童及長者來回標準門票27折。

市民７月到「綠在區區」回收，或使用智能廚餘桶參與回收，均可獲額外「綠綠賞」積分。

還有過千間食肆優惠；香港機場、油塘「大本型」、數碼港商場、東涌東日街市、香港仔街市等，都會推出各活動和消費優惠。

而購買魚類統營處、蔬菜統營處特定產品，在「本地魚菜直送」網店或手機app可享71折。

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