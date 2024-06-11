脫髮煩惱︱港女呻移英後狂甩頭髮　揭或與1原因有關　網民教路：食呢樣嘢急救

【脫髮/移民/英國/硬水/水質/生髮】脫髮問題真令人煩惱！一名移英港女發現移民後出現大量脫髮問題，急網上發文尋求生髮妙方。有網民推測是因為水質問題導致脫髮問題日益嚴重，亦有熱心網民集思廣益，提議各種生髮方法，多吃一種食物可有助生髮，幫助女事主解決脫髮問題。有醫生拆解水質影響頭髮生長的原理，指水質未必是直接成因。

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該名移英港女在「食在英國／超市好物 / 飲食情報分享區」中發文分享自己移民英國後出現大量脫髮問題，欲詢問網民防脫髮妙法。

搬咗嚟英國之後開始甩頭髮，甩得好勁，想問問大家有無咩方法減少甩頭髮？

網民盤點3大脫髮成因 揭或與水質有關

帖文下有不少網民表示感同身受，指他們初移民英國時亦同樣遭遇脫髮問題。網民集思廣益，盤點3大脫髮原因如下：

1. 缺乏維他命D/鐵質

2. 硬水導致脫髮

3. 壓力

同場加映：脫髮困擾｜港男豪花6.5萬北上植髮 3個月後公開成果：變成咁

網民建議：可多吃黑芝麻粉或黑豆粉生髮

女事主指自己居住在硬水區，大部分網民亦指硬水對於脫髮有影響。故此，有網民提議事主可 自行安裝過濾器或軟水器 ，「喺沖涼花灑加個Filter過濾啲礦物質」，可以減少水質問題導致嚴重脫髮。亦有網民估計事主可能是缺乏某種維他命或礦物質，導致脫髮問題，建議她可以 服食營養補充品 補充鐵質，或多出外曬曬太陽吸取維他命D，也有建議食黑芝麻粉或黑豆粉，指這對烏髮防脫髮有裨益；甚至有網民建議 轉用護髮及防脫髮洗頭水 ，可大大的改善脫髮問題。另有網民估計可能是心理壓力導致生理失調，造成脫髮；或根據天氣變化，可 減少洗頭次數 ，減少掉髮的機會。

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醫生拆解硬水脫髮之謎

到底硬水是否會導致脫髮？據了解，水的軟硬度取決於當中的礦物質含量，尤其是鈣和鎂。軟水礦物質含量少，硬水每公升水礦物質含量，介於120到180毫克之間、甚至更高。台灣皮膚科醫生游鴻儒曾在過往訪問中提醒，用硬水洗頭要小心。他指出，

硬水裡礦物質，它很容易跟我們所謂的界面活性劑，就清潔劑裡面的界面活性劑結合，那沉澱在毛髮或皮膚表面，毛髮變得乾燥，比較容易毛鱗會受損，比較容易脫髮。

游醫生指，使用硬水洗頭並不會直接導致脫髮或禿頭，但因為硬水讓洗頭水難以起泡，大大降低清潔效果，加上礦物質和洗髮精產生化學反應，物質殘留在頭髮上讓髮絲變得粗糙脆弱，容易斷裂，間接導致脫髮。故此，他建議，若使用硬水洗頭或需要沖到3次水，或甚至4次水，把殘留物盡量清洗乾淨，然後擦乾。

預防脫髮6大重點

台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁中曾提及預防脫髮6大重點：

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補充足夠鐵質：鐵與氧氣輸送及利用有關，鐵不足會令正常頭髮的生長周期中斷，過往有研究發現，與沒有掉髮問題的人相比，掉髮的人頭髮鐵質含量往往較低；營養師建議進食鴨血、蜆、牛肉、紅莧菜等食物。

補充足夠維他命D：過往有研究發現，接近80%有脫髮問題的人都缺乏維他命D。維他命D能控制毛囊生長周期和毛髮角質的表現，與毛囊健康及頭髮生長有密切關係，其實只要每天曬20至30分鐘太陽，就能透過身體自行合成來以獲得大部分的維他命D；如果日曬不足亦可靠部分食物和營養補充劑作補充，例如三文魚、鯖魚、蛋黃、維他命D補充劑等。

補充足夠鋅：程涵宇表示，鋅可輔助數百種酵素作用，能修復和幫助頭髮生長，並維持毛囊的正常代謝，缺乏則容易造成毛髮容易斷裂、脫髮、禿頭與休止期脫髮（壓力性脫髮），建議進食蠔、蝦、瘦肉、板腱牛、南瓜籽等食物。

補充足夠蛋白質：充足的蛋白質是頭髮生長的必備條件，如果過度節食減肥，或會造成熱量及蛋白質缺乏，從而令頭髮生長異常，導致掉髮問題出現。程涵宇建議進食雞肉、豆類、海鮮等食物。

避免煙酒習慣：習慣性的煙酒習慣會導致頭皮皮脂腺分泌過剩，阻塞毛囊的營養供給，最終導致頭髮吸收不到養分而造成脫髮問題。

保持良好睡眠質素：程涵宇表示，睡覺時身體會修復長頭髮所需蛋白質及荷爾蒙，均是對於頭髮生命周期至關重要的因子，如果睡眠質素欠佳就容易造成頭髮稀疏及脫髮。

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