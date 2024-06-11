藝術治療︱養和資助NGO推藝術及遊戲治療計劃　助學生學習控制情緒

▲ 藝術及遊戲治療師鍾雅芬表示，年幼兒童未必懂得用言語表達自己，最重要是「學懂用怎樣的鎖匙打開小朋友的心鎖」。（養和圖片）

養和醫院捐50萬予非牟利機構「開心大本營」，推行「We Are Here」藝術及遊戲治療計劃，為小一至中六面對情緒困難的學童，提供2節精神醫療資助、16節輔導及家長指導；計劃費用全免或減免。治療師稱，遊戲治療有助學生培養情緒控制能力，盼藉計劃服務30至40名中小學生。

養和捐50萬 冀服務30至40人

計劃於今年3月起開展，開心大本營行政總裁、藝術及遊戲治療師鍾雅芬表示，至今已接觸10多名中小學生，學業是他們的主要壓力來源，期望計劃最終服務30至40人。她又指，進行遊戲治療的遊戲室設逾兩百件玩具，如人偶、樂器、沙盤等，而遊戲治療不單是為有情緒問題的兒童而設，強調「情商（EQ）是靠後天培育」，可藉此幫助學生學習控制情緒。

鍾雅芬表示，年幼兒童未必懂得用言語表達自己，最重要是「學懂用怎樣的鎖匙打開小朋友的心鎖」。她指會先為個案進行評估以決定治療次數，如附問卷量化兒童情緒受困的嚴重性及情況，了解兒童成長背景、面對的困難或家長原生家庭等，一般建議進行為期3個月、即10至12次治療，形容過程像「剝洋蔥」一樣。

▲ 有受欺凌年幼學生藉投射活動，將自身經歷投射到「大蛇欺負兔子」的情景中，讓兒童「將心裏抑壓的情緒表達出來」。（養和圖片）

她分享，有受欺凌年幼學生藉投射活動，將自身經歷投射到「大蛇欺負兔子」的情景中，兔子認為狀況不公、希望反抗，玩具可讓兒童「將心裏抑壓的情緒表達出來」；又會向個案講述治療故事，內容涉及兒童被毒蚊抓住、感到驚慌，唯一無路可走時，可藉帶來力量的「神奇鎖匙」出動救傷車，而個案可用手指化身故事角色，給予支援，令自己感覺能力感增強，從中化解危機。

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