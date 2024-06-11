  • 30°C
香港時間 : 2024611日 (二) 11:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藝術治療︱養和資助NGO推藝術及遊戲治療計劃　助學生學習控制情緒

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 1 小時前

最後更新： 36 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

藝術及遊戲治療師鍾雅芬表示，年幼兒童未必懂得用言語表達自己，最重要是「學懂用怎樣的鎖匙打開小朋友的心鎖」。（養和圖片）

養和醫院捐50萬予非牟利機構「開心大本營」，推行「We Are Here」藝術及遊戲治療計劃，為小一至中六面對情緒困難的學童，提供2節精神醫療資助、16節輔導及家長指導；計劃費用全免或減免。治療師稱，遊戲治療有助學生培養情緒控制能力，盼藉計劃服務30至40名中小學生。

養和捐50萬　冀服務30至40人

計劃於今年3月起開展，開心大本營行政總裁、藝術及遊戲治療師鍾雅芬表示，至今已接觸10多名中小學生，學業是他們的主要壓力來源，期望計劃最終服務30至40人。她又指，進行遊戲治療的遊戲室設逾兩百件玩具，如人偶、樂器、沙盤等，而遊戲治療不單是為有情緒問題的兒童而設，強調「情商（EQ）是靠後天培育」，可藉此幫助學生學習控制情緒。

鍾雅芬表示，年幼兒童未必懂得用言語表達自己，最重要是「學懂用怎樣的鎖匙打開小朋友的心鎖」。她指會先為個案進行評估以決定治療次數，如附問卷量化兒童情緒受困的嚴重性及情況，了解兒童成長背景、面對的困難或家長原生家庭等，一般建議進行為期3個月、即10至12次治療，形容過程像「剝洋蔥」一樣。

有受欺凌年幼學生藉投射活動，將自身經歷投射到「大蛇欺負兔子」的情景中，讓兒童「將心裏抑壓的情緒表達出來」。（養和圖片）

她分享，有受欺凌年幼學生藉投射活動，將自身經歷投射到「大蛇欺負兔子」的情景中，兔子認為狀況不公、希望反抗，玩具可讓兒童「將心裏抑壓的情緒表達出來」；又會向個案講述治療故事，內容涉及兒童被毒蚊抓住、感到驚慌，唯一無路可走時，可藉帶來力量的「神奇鎖匙」出動救傷車，而個案可用手指化身故事角色，給予支援，令自己感覺能力感增強，從中化解危機。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】   【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】    【職場智慧求生術】

正能量 爸媽心聲 兒童健康 公立醫院 養生 中學 中小學教育 壓力 治療 遊戲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

香港小姐丨謝嘉怡哀痛悼念拳王堂兄 　Lisa：你永遠活在我們心中
香港小姐丨謝嘉怡哀痛悼念拳王堂兄 　Lisa：你永遠活在我們心中
急症室最長等候時間（06月11日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間04:05）
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
按摩惹禍｜30歲港男遊泰按摩lock頸 回港頭痛眼盲揭頸動脈撕裂
壓力煲爆炸｜婦人用壓力煲烚糭突爆炸 右眼被炸傷揭1原因惹禍
壓力煲爆炸｜婦人用壓力煲烚糭突爆炸 右眼被炸傷揭1原因惹禍