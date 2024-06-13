醫者仁心｜診所夜晚9時半休診　仁醫因患者1句話等到凌晨

▲ 診所夜晚9時半休診，因患者1句話等到凌晨，仁醫無悔只望幫助患者。

【仁醫／醫者仁心／診所／患者／手術】只要患者有需求，醫生都會盡力幫忙。台灣泌尿科醫生呂謹亨近日分享，原本診所在晚上9點半休息，因答應一名患者一直等待到凌晨進行手術。醫生表示，只要患者有需要，能做到的他都在，自己無怨無悔。

最新影片推介：

台灣泌尿科醫生呂謹亨8日在Facebook個人專頁發文分享，指前兩個禮拜幫一名患者做結紥手術，因患者手術後要回內地工作，因此約好周五回來拆線覆診。惟覆診當天，該名患者因航班延誤，在機場的時候打電話拜托醫生等他，「那時是晚上八點」。

原本呂醫生的診所於晚上9點半休診，他心想大不了多等患者1、2個小時，於是答應對方，結果患者到診所時竟已經凌晨12點半。

這位病患電話中就已經一直表達歉意，到的時候更是頻頻說對不起！但沒關係，已經答應的事，加上醫病如親，我無怨無悔，只希望病患ok。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

經呂醫生檢查、拆線等一切完成後，已經凌晨1點多，而他回到家亦已經凌晨2點。呂醫生表示，當天剛好有一位護士有空，臨時回來幫忙加班，他亦因此對這位幫忙加班的同仁跟著他熬夜，感到非常抱歉。

忙完我累歪了⋯⋯不知道何時睡着的……

此外，呂醫生還解釋，一般結紮傷口是不需要拆線的，但有些病人血管較多，或傷口較深，會特別縫合，且用不可吸收線，不會傷口還沒長好就斷裂，也不用擔心縫線吸收不完全有殘留的問題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5