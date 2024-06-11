大學宿位︱新學年起新生不獲4年全宿毋須住滿2年　嶺大：應對生源結構改變

▲ 嶺南大學新學年起不再為所有本科生提供「四年全宿」。（資料圖片）

本地8間資助大學非本地生學額將增至4成，嶺南大學原為所有本科生提供「四年全宿」，但近日調整宿舍政策，只為新學年或以後入學的本科生、高年級生分別提供2年及1年住宿，亦取消強制住滿指定年期要求；校方亦將引入計分制及設審核小組評估額外住宿申請。嶺大回覆指，為應對生源結構改變及大學策略發展，故推行新政策以確保宿舍資源妥善分配。

嶺南大學推行「博雅教育」，自2014年起為本科生提供「四年全宿」，並要求本科生及高年級生住宿2年及1年。但嶺大近日調整宿舍政策，據學校網頁列明，2023/24學年或以前入學的本科生仍獲「四年全宿」，修讀4年期間須住宿2年；就讀2年的高年級生則須住宿1年。至於2024/25學年或以後入學的本科生，不再被強制要求住滿2年，但校方仍鼓勵新生於入學首年入住宿舍；高年級生則毋須住滿1年。同時，校方將引入計分制，以及設審核小組評估基於需求的額外住宿申請。

嶺大回覆查詢指，2024/25學年起，八大非本地生比率將由2成增加至4成，校方亦正逐步擴展各類型研究生課程，增強研究實力，故為應對生源結構改變及大學策略發展，將於新學年推行新住宿政策，確保宿舍資源能妥善分配。校方續指，新政策已參考各大院校的普遍安排，亦已與不同持份者進行討論及諮詢，並考量大學策略發展要求及各類學生特質，在盡量減少對現有學生的影響下，訂立適用於不同類別學生的宿位分配模式及優先次序，盼建構出一套可持續發展的宿位分配模式，配合大學未來發展方向。

研究生住宿安排方面，在新政策下將獲分配至指定宿舍，並基於收生情況定期檢視宿位；博士生享有入住研究生宿舍的最高優先權，並於整個修業期間入住；攻讀公共政策研究博士（DPS）學生在校學習期間可住至少1年；至於哲學碩士（MPhil）及授課式研究生（TPg）則無申請住宿資格。

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