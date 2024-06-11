學霸港姐丨馮盈盈碩士畢業考獲一級榮譽優等成績　自爆會如何獎勵自己

▲ 盈盈真係好叻。

前港姐冠軍馮盈盈近年重返校園，積極進修自我增值，於母校香港大學修畢食品市場管理及營銷學碩士課程。

最驚喜的生日禮物

日前她在網上趁30歲生日，宣布喜訊，原來盈盈成功考穫一級榮譽優等成績（Distinction）成績，對其而言這份是她收到最開心的禮物。

香港小姐丨馮盈盈晚裝騷身段迎接30歲 FYY：開啓一段更華麗的人生旅程【多圖】

她發文表示過程感到灰心，曾一度想放棄：

「在我生日的前幾天，我收到了一份驚喜

我將會在下個月參加香港大學食品市場營銷及管理學碩士的畢業典禮，

而且我還成功考獲了一級榮譽優等成績（Distinction）

這真是一份令我驚喜萬分的生日禮物💝

因為我一直都希望

自己能以最高的成績：一級榮譽碩士畢業🎓

但我自從得知上一屆48位同學中

只有4人獲得Distinction後，

我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。」

▲ 盈盈今年收到一份好開心的生日禮物。

幸好她獲得家人的支持和鼓勵，令其明白到做人不能輕易放棄：

「不過，我很感謝我的家人一直給予我支持和鼓勵，還啓發了我

做人不應該純粹因為覺得自己做不到就放棄，

也不要給自己過大的壓力，

最重要的是盡自己努力和責任去面對一切挑戰。 正所謂：無意於得，無所為失。

這句話讓我學會了放下執着，

以平常心去享受學習的過程。

結果證明，

只有真心投入，才能收獲喜出望外的成果💖」

盈盈又指分享這件事，重點並不是在於其的成績，而是在求學過程中，她的一些經歷和感受：

「我作為公眾人物，

重返校園讀書，

少不免會受到無形壓力。

我相信，每一個人都想為自己的目標而努力奮鬥，

都想在過程之中取得最優異成績。

但是，人在追逐目標的時候，

都總會押上全部的期望和精神，

因此，我們應該要學懂平衡自己和量力而為。

不要因為一時的成功與否，

就為人生下定論。」

▲ 盈盈一直的努力沒有白費。

最後她希望各位同學不要輕易放棄，找到人生的意義：

「人生旅程的每一個階段

都有新的開始和新希望。

在此，

我祝願所有孜孜不倦求學的同學們，

都不要放棄自己的目標

和找到人生的意義和樂趣。」

會否繼續進修？

問到盈盈是否一直以拿到Distinction為目標，她回覆TOPick表示：「其實並不是的。我最初只是純粹為了追求食品學相關的專業知識，而報讀這個碩士課程，係經過深入了解後，我才更清楚考取distinction成績的要求和門檻。」

談到完成這個碩士課程後會否再繼續進修，盈盈說：「一切都要先等我的畢業典禮完結後再作打算。」

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吃雪糕獎勵自己

至於拿到如此優秀成績，會如何獎勵自己？盈盈表示會獎勵自己吃雪糕：「其實我很喜歡食甜品，特別是雪糕。不過我要收到值得慶祝的好消息，我才會放縱自己一下。而我因為這件喜事，食多了幾杯雪糕，我諗我應該會稍微增磅。」

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