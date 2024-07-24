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正向教育｜人生是場馬拉松不應重起跑線　父母應培養子女10個習慣 

育兒資訊

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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擔心子女在人生的競爭中落後於人，許多家長採取種種措施，加強操練，不讓他們輸在起跑線，造成孩子很大的壓力，甚至在精神和情緒上出現問題。人生不是短跑，是要跑一世的馬拉松，因此起跑相對來說不必太緊張。有更多更重要的品質和能力在幼小的時候就要培養。

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一是快樂的個性，從襁褓中就喜歡笑，讓他們生活在和諧愉快的氛圍中，父母就要努力去經營。

一是有愛心，愛家人，不缺乏擁抱親吻；愛寵物，餵飼照料；以同情看待眾生，無故殘殺，那怕是一隻螞蟻。

一是培養語文能力，從清楚的有條理的說話開始，進一步注意語氣和禮貌，這種能力終生受用。隨即是認字，孩子記憶力好，認識1000字，就可以看報紙看書，打開了智慧之窗。

一是培養閱讀興趣，一有空便看書，等於邀請了千百位家庭教師。

一是學習運用手指，能夠做各種精細的動作，作為將來工作的準備。

一是學習生活自理，洗漱沐浴，鋪床摺被，收拾抽屜，整理書包，很早可以開始。

一是喜歡運動，打球、單車、游水……少年時代已經學會。

一是親近藝術，多聽音樂，多看圖畫，學一兩種樂器，愉快時唱唱歌，但不汲汲於考級。

一是培養膽色，不怕黑，不怕狗，不怕蟑螂，不怕當眾發言和表演。

一是羞於做不該做的事：說謊、偷竊、作弊、欺凌……所有這些都是恆久地點點滴滴去進行，沒有起跑線，不必太緊張，基礎打得好，實力一定強。

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撰文 : 朱溥生（阿濃） 香港兒童文藝協會會員

欄名 : 寫滿愛 愛滿寫

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