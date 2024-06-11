財富管理想穩操勝券？ 學識1招即可運籌帷幄

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發布時間： 2 小時前

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配合人工智能（AI）技術的發展，愈來愈多金融科技亦應用到有關技術，就連不法份子亦以此作為行騙工具。早前就有騙徒利用深偽技術（Deepfake），在視像會議中假冒公司高層騙取2億港元。或者，大家會認為騙徒能夠成功犯案全因「技術」高超，但其實只要一不留神，簡單如一通詐騙電話亦足以令人損失慘重。

假扮WeChat客服　套取信用卡資訊

近日就有多名市民報警，指收到自稱微信（WeChat）客戶服務人員的騙徒來電，表示受害人付款申請了「百萬保障」服務；或訛稱其支付帳戶開通了此服務，如不取消，則需要每月扣費。另外，有騙徒又會訛稱有關服務即將到期，要求事主繳費續保，否則會影響信用評級。

騙徒會誘使受害人下載帶有木馬程式的應用程式，藉機套取受害人的銀行卡號碼、短訊驗證碼等支付資料，用以盜取其銀行帳戶資金；或誘使受害人把款項轉帳至指定戶口，令受害人損失金錢。

花數分鐘核實免墮騙局　有懷疑致電「防騙易18222」

誠然，WeChat「百萬保障」的確存在，但該服務卻是完全免費，並不存在「到期續保」！故任何以「百萬保障」名義收費的活動都是騙局。至於WeChat亦強調不會要求用戶轉賬，或主動致電用戶，只會透過WeChat App內、或者通過help.wechat.com由用戶表示要與客服電話對話。

所以大家如果不想成為騙案中的受害者，首要時刻保持警惕，假如接獲陌生人來電或發送信息要求提供帳戶或信用卡資訊，應先停一停、諗一諗，寧願多花幾分鐘向有關公司核實來電者身份與對話內容真偽，也不要因一時心急誤墮騙徒圈套。如此一來，自然能更有效減低風險，在理財路上走得更遠。

如果想獲得更多有關防騙資訊，大家可以瀏覽ADCC反詐騙協調中心（www.adcc.gov.hk）網站，或訂閱「反詐騙協調中心騙案警示電郵通訊」，以電郵接收最新的騙案警示，做到有備無患。

（特約）

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