陳奕迅受傷丨Eason打波中暑暈倒受傷　宣布重慶站演唱會延期至明年

▲ 陳奕迅打波中暑暈倒受傷，宣布重慶站演唱會無奈延期。

原定於6月14至16日、21至23日於重慶舉行6場《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》的歌神陳奕迅（Eason），昨日公布因中暑暈倒後受傷，無奈演唱會要延期。

據Eason經理人甘菁菁（Lisa）表示，Eason在昨天下午於室外打網球，因天氣非常晧熱，打完波後中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。

意外發生後，Eason即送院診治，由於腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，一共需縫30多針。下巴的傷口及腮骨需時間復原，醫生估計最少需要休息三星期，所以重慶站的演唱會無法如期舉行，需延期至2025年。

有關延期和補償安排，重慶站主辦方上海觀渼文化傳播有限公司，將盡快作出安排，請大家密切留意主辦單位的公佈。

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Eason受傷後心情複雜

另外， Lisa透露Eason目前情況叫大家不用擔心，指他情況穩定，現在留院接受治理當中，專科醫生為他縫合傷口後，表示情況非常理想，日後下巴應該不會有明顯疤痕，也不會影響他唱歌。目前只是希望癒合得更好，所以要暫停講話及進食48小時，待傷口修復，此外亦需要一段時間令骨裂的部份癒合。

至於Eason的心情，Lisa直言：「受傷後，他心情很是複雜，意外無人可預料，但知道去不到重慶也不開心，怕歌迷擔心自己，又怕他們失望。目前他只得聽從醫生吩咐，希望盡快可以康復。而Eason的家人也一直在醫院陪伴及照顧他，所以請大家不用太擔心，給予時間讓他好好休息，相信他很快可以康復跟大家見面。」

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