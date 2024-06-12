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好去處｜朗豪坊90年代電玩限定店化身懷舊機舖 《街霸》《KOF’98》周邊勾集體回憶

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 54 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

童年回憶返晒嚟！朗豪坊今次聯乘兩大動漫玩具廠牌BigBoysToys和IIJAN，打造夏日限定「90年代電玩」Pop-Up Store，《街頭霸王》、《KOF '98》、《PAC-MAN》通通都有，一秒燃燒大家的遊戲魂！

今次電玩世代 Summer Pop-up Store以90年代Pixel Game為主題。相信唔少男仔細個都一定玩過《街頭霸王》，圍埋一齊喺雜貨店打街機，唱定一蚊玩足一日，練盡技想打爆機見隱藏人物，嗰份熱血仍然歷歷在目！

Pop-up Store設計重現當年的機鋪場景，處處都是Pixel Art元素，更有1.7米高的《KOF '98》Terry Bogard充氣公仔，機迷一定要打卡！

現場最吸引的，莫過於一系列限定周邊。其中包括全球首賣《KOF '98》角色Q版公仔（鎖匙扣$130，坐款$290），Terry Bogard、Clark Still、Ralf Jones、不知火舞、八神庵通通都有。另更有Bulkyz Collections Terry 30cm 限定配色可動Figure（$1,080）！

若非公仔或Figure控，場內也有其他實用好物，如《KOF '98》手機座（$130）、閃卡貼紙（$60至$80）以及鎖匙扣（$80）等，手機座設計更重現遊戲格鬥名場面，收藏一流。閃卡貼紙則模彷當年隨零食附送的正方形閃貼款式，即刻勾起食零食抽貼紙嘅回憶，超可愛。除此之外，《街頭霸王》造型地毯（$680至$780）亦是必入手之選，分隆、青狼以及波動拳3款造型，十分經典。

快點把握時間，到Pop-up store重拾童年回憶啦！

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kkplus  x BigBoysToys x IIJAN - 電玩世代 Summer Pop-up Store

日期：即日起至6月25日
時間：12nn至9pm（星期一至四）、12nn至10pm（星期五至日及公眾假期）
地址：旺角朗豪坊12樓

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