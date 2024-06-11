口腔健康｜6成人牙刷沾糞便污糟過馬桶　牙刷細菌增心臟病風險4個情況即更換

▲ 6成人牙刷沾糞便污糟過馬桶，牙刷細菌增心臟病風險，專家警告4個情況即更換牙刷。

【牙刷/刷牙/口腔護理/兒童健康/心臟病/糖尿病/消委會牙膏】刷牙是早晚的指定動作，但曾有研究發現，牙刷每平方寸可容納至少20多萬個細菌，比馬桶含菌量更多；超過60%的牙刷被糞便所污染。香港夏天炎熱潮濕，細菌容易滋生，每日刷牙隨時病從口入，引致牙周病，增加患上心臟病、糖尿病及高血壓等疾病的風險。為了自己及家人的健康，大家記得定期更換牙刷。

綜合英國媒體報道，浴室設計公司Soakology.co.uk曾公佈數據指，以每平方寸可容納分量計算，一枝牙刷可容納至少20萬個細菌，比馬桶含菌數更多。美國昆尼皮亞克大學曾進行過一項研究，該研究是從學生的共用浴室中收集牙刷作研究，檢測發現60%以上的牙刷對糞便呈陽性，而這些糞便更有可能是來自其他廁所共用者的糞便樣本。

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衛生專家Ralitsa Prodanova接受英國《都市報》採訪時表示，牙刷是細菌滋生的完美地，病毒和細菌可透過空氣中的水分而污染傳播。如果把牙刷放在廁所附近，這些致命的病菌會留在刷毛上，然後人們再將它們每天2次直接放入口中。

美國牙醫協會建議，牙刷應每3至4個月更換一次，如出現磨損則可再換快一點。另外，牙刷應存放在遠離馬桶的位置，並以牙刷架固定其位置，同時需維持牙刷架的衛生情形，避免細菌滋長。

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牙周病可增心臟病糖尿病風險

台灣牙科醫生劉馥萱曾於Facebook專頁指出，忽略牙齒健康，可誘發4種慢性疾病：

1. 心臟病

牙周致病的細菌對人體的傷害非常大，口腔中殘留的細菌，會進入血液內，造成血管疾病，最終可能造成心臟病或中風。

2. 糖尿病

牙周病和糖尿病有密切關係，兩者呈現惡性循環。糖尿病會令自身免疫力改變，導致牙周更容易發炎；而牙周發炎患者則會比常人更難控制血糖。

3. 腦退化

日本研究發現，60歲以上真牙不足20顆的人士，腦退化風險會顯著提升。因為牙齒咀嚼可以刺激腦部，幫助大腦做運動。

4. 高血壓

牙周病與高血壓息息相關。據英國研究顯示，牙周病愈嚴重，平均血壓越高。患有嚴重牙周病的患者，患高血壓的機率也比常人高出49%。

4個更換牙刷關鍵時機

台灣牙科醫生黃文龍亦於Facebook專頁列出應該更換牙刷的4種情況：

1. 刷毛岔開外翻

刷毛外翻爆開，代表牙刷的潔牙能力已經打折，需要更換。如果短期內每一把牙刷都爆開，可能要把刷牙力道放輕，或是換一個品牌的牙刷試試。

2. 刷毛底部變色

刷毛底部出現黃色或黑色污漬，都是牙刷細菌滋生的訊號，代表牙刷已經髒了，可以更換。

3. 生病感冒後

口腔中的感冒病毒和細菌，可能在牙刷上不斷繁殖，感冒康復後建議直接更換新牙刷，和感冒源說掰掰。

4. 牙刷使用3個月後

即便牙刷看起來很乾淨，仍建議3個月換一次新牙刷，比較健康。

消委會5星滿分牙膏名單

消委會曾測試30款牙膏，當中有11款普通牙膏獲得5星總評，點擊下圖即看完整名單：

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