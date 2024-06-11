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航空奇聞｜CNN解秘「機艙神秘空間」　空姐盛讚：比頭等艙舒適猶如迪士尼

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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有空服員親揭機組人員休息室，大讚猶如置身迪士尼。（iStock圖片）

客艙外禁止乘客進入的「機組人員休息室」（crew rest compartment）好像一個秘密隔間，這個為機師與空服員提供休息的地方。來自美國聯合航空空姐Susannah Carr接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪，透露飛機上休息室的環境，「有點像是迪士尼，我們把魔法藏在門後，在小憩之後便能容光煥發地出現。」據指其他平台亦有休息室的畫面曝光。

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休息室環境意外曝光

報道指出，在較新的飛機上，例如波音 787 或空中巴士 A350，機艙服務人員的休息室位於主艙上方的機身前部方。但在較舊的飛機上，它們則位於貨艙或乾脆位於主艙內。

根據CNN採訪空姐透露，一架飛機通常設有2間「機組人員休息室」，一間是位於駕駛艙正上方，供機師專用。另一間是位於機艙隱藏角落，供空姐空少們使用。她坦言，儘管空間不算太大，卻有冷氣、柔軟的床墊與躺椅和娛樂設備，稱得上「非常舒適」。

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原來早在今年2月，「機組人員休息室」的環境已意外曝光。一名阿聯酋航空空服員在TikTok分享影片，影片畫面由空服員打開一扇門，走到螺旋樓梯通往豪華的空服員休息室，裡面有至少8張床，每張床由簾子隔開，並設有電視，被評價「比頭等艙還舒適」。

機艙裡的「機組人員休息室」。（圖片來源：阿聯酋航空）

就像膠囊旅館一樣

美國聯邦航空總署（FAA）早於1994年列出對機組人員休息室的一系列規範，例如：每張床舖至少長度78英寸（約198公分）、寬度30英寸（約76公分），並且應該位於對於睡眠影響最小的區域，即遠離噪音、氣味干擾及震動。

在長途航班中，機組人員通常花費10%時間在裡面休息。芬蘭航空空服員卡洛琳娜（Karoliina Åman）透露，儘管這段休息時間可能只有大約1.5小時，但休息室為他們提供了私人空間，讓他們吃午餐或喝咖啡，對休息的很有幫助。休息過後亦有利於執行工作時保持警覺與更好的準備。

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