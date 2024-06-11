展覽活動｜幸福醫藥關注兒童精神健康舉辦展覽　副行政總裁黎有信籲家長放下手機陪伴子女

▲ 幸福醫藥副行政總裁黎有信先生十分關注兒童精神健康問題！

近年本港兒童和青少年的精神健康問題日益嚴重，引發社會關注，由見及此，幸福醫藥以「社區健康．幸福再走多步」為主題，將關懷延伸至社區兒童健康，首次與愛望基金 The WEMP Foundation (WEMP 愛望基金) 合作，舉辦「童心事．同心聽」活動，希望提升社會關注下一代情緒健康，鼓勵家長聆聽孩子內心。

由幸福醫藥主辦、WEMP 愛望基金協辦的「童心事．同心聽」商場展覽活動，於2024年6月6日（星期四）至6月9日（星期日）假K11 Art Mall Piazza露天廣場舉辦，並於6日下午進行開幕活動，幸福醫藥副行政總裁黎有信先生 (Ted) 、 WEMP愛望基金首席執行官毛迪生先生（Alex）與親子教育專家屈家妍小姐 (Marina)等都有現身活動，場面熱鬧！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

副行政總裁黎有信先生十分關注兒童情緒問題

幸福醫藥副行政總裁黎有信先生 (Ted) 受訪時表示，策劃是次活動，遇到最大的困難是找合適的NGO：「我們做公開活動最重要是實際幫助到人，慶幸同事一起努力，最終與愛望基金一起策劃到這次活動，活動之後都會到學校巡迴展覽，希望大家更關注青少年情緒問題。」

他透露學校展覽計劃會有心理學家支持，有一個講座給學生和家長參與，再有電影讓他們觀賞，然後就分開家長和學生，會有專家教家長如何細心聆聽小朋友的說話，亦有人教小朋友認識自我感覺和如何跟父母分享。

開幕活動現場展出35幅由四間小學收集的兒童畫作，鼓勵小朋友透過繪畫學習表達自己的心情及感受，向父母坦誠分享他們的情緒。同場亦有展示親子溝通小貼士及情緒小知識，鼓勵父母和孩子的雙向溝通及教育孩子認識不同情緒。對此Ted表示：「溝通不單是聊天，有第二種方法，畫畫也可以表達，家長也可以細心留意小朋友在學校畫的畫，知道他們內心想什麼。」

從小跟子女建立良好關係

另外，為配合「童心事．同心聽」展覽主題，幸福醫藥更為活動特別打造耳朵藝術裝置。透過藝術將「聆聽」視覺化，藝術裝置的「多層耳朵」設計，代表家長聆聽需要用心和時間，並非流於表面，而要層層漸進，一步一步了解小朋友的內心世界。

作為一名父親，Ted對於小朋友出現情緒問題尤為關注，他說：「自己都是一位爸爸，女兒雖然只有三歲，但覺得她很有情緒，經常跟你說話，當她扭計時，不是叫她不要扭計，而是要明白她為何扭計。」又認為要跟子女從小建立良好的關係。問到有什麼加強跟小朋友的溝通方法，Ted認為首要收起電話：「這個很重要，始終電話和社交媒體取得我們的關注，分散你對小朋友的專注力，可能要分開工作時間，陪她就陪她。」他坦言自己也不是經常做到，但會時刻提醒自己，現時假日也會用來陪伴女兒。

至於日後會否舉辦更多這類型的活動？Ted表示：「當然！這計劃會繼續下去，希望幫到大家早點有這個訊息，早點察覺，下一步想幫助較嚴重個案，始終排心理輔導比較長時間，家長未必有太多資源，未必有私人渠道幫助他們。」

最新影片推介：

出版兒童繪本促進親子互動

同場的親子教育專家屈家妍 (Marina Watt) 就即場講解現今香港兒童精神及情緒健康情況 ，而各位參與開幕活動的嘉賓，均獲派由Marina作為顧問、本地藝術家兼插畫家李美欣 (Messy Desk) 所繪畫的《「童心事．同心聽」- 誰來聽聽我心事？ 》兒童繪本，藉美麗的繪圖說故事，從中道出孩子的心聲及多樣情緒。

Marina接受訪問時表示：「香港小朋友情緒問題愈來愈嚴重，中大醫學院在2023年一個調查顯示，香港6至17歲小朋友與青少年，近四分一在過去至少承受一種情緒疾病困擾，近半數照顧者不願尋求協助，這是家庭、社區很大的警號。」她又以過來人身份分享：「大家家長角色外，又要工作，像我又要讀書，是三職，可能會忽略小朋友需要，因為大家很忙，回家很累。」

她又表示跟子女的良好溝通要從小建立：「到他們十多歲時，青春期更抗拒與父母溝通，有自己世界和圈子，所以溝通種子要從小慢慢種，讓他們知道，開心不開心都可以跟父母分享，都會覺得父母是可信賴對象，可幫助自己，就算有了自己圈子，至少懂得怎樣面對情緒。」

將活動延伸至校園

商場展覽活動完結後，「童心事 · 同心聽」活動將會於本年6月至7月移師至四間位於屯門、元朗及天水圍區的小學，進行校園巡迴展覽。屆時將會於校園內展出耳朵藝術裝置，派發《「童心事．同心聽」- 誰來聽聽我心事？ 》兒童繪本，並聯同WEMP 愛望基金舉辦親子放映會及提供兒童精神及情緒健康工作坊及講座，繼續一系列別具意義的親子「聆聽」活動。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】