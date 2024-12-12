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飲水量｜美國研究：飲水可以變聰明　4個最佳飲水時間點提升學習效率

兒童健康

撰文： 黃諾韶

發布時間： 2 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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研究發現飲水可以令孩子變聰明，提升專注力和學習效率。

【飲水營養/喝水/記憶力/專注力/聰明】飲水除了可以解渴和有助排毒，原來飲水量充足的小朋友會較聰明，考試前飲更會令成績提升10%！英國和美國有大學早前發表各項有關飲水與兒童認知關係的研究，發現適當地補充水分，有助提升小朋友記憶力及提升多任務處理（multi-tasking）的能力，從而提升學習效率。

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飲水量｜飲水提升學習表現

飲水會變聰明，相信是不少家長的福音。英國東倫敦大學和威斯特大學研究人員曾進行一項調查，記錄東倫敦大學447名心理學系學生的考試習慣。發現在試期間飲水的學生成績提升了4.8%，而試前會飲水的學生成績亦比預期高10%，反映飲水與成績的關係。

團隊期其後於兒童身上測試亦得同樣結果。調查邀請60名7歲至9歲的小朋友，在測試前20分鐘讓一半小朋友喝下250毫升水。發現測試前有飲水的小朋友的成績比「沒有飲水組」高出34%。反映飲水是有利小朋友的認知表現。

飲水量︱飲水可增強記憶力

根據《營養雜誌》的一項研究，由美國東北大學（英語：Northeastern University）教授Charles Hillman及美國美國伊利諾伊大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）運動及社區健康學系教授Naiman Khan發現，喝水可以提高兒童工作記憶、反應的靈活性和多任務處理能力。他提醒，輕微脫水會引致頭痛、易怒、認知功能下降等問題。

研究由美國伊利諾伊大學觀察75名9至11歲的兒童，記錄兒童每天的尿液滲透壓、比重、顏色。揭示了喝水量與認知能力的關係，體內含水量比較高的兒童，反應會較快，多任務處理能力（Multi-tasking）亦較強。同時比較了含水量低的兒童表現，發現其記憶力工作比正常低了34%。研究反映了喝水對認知功能發展的益處，以及點明習慣地補水的重要性，讓外界更了解喝水有助控制認知表現，從而具有預測良好學業成績的方案。

研究發起人之一的學者Naiman Khan表示，「適當地補充水分，對於兒童健康增益，能幫助處理複雜的認知操作，像是記憶、認知靈活性、反應力。僅是透過很低成本的方式，就有助於改善兒童的學習成果。」

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飲水量｜水份不足影響專注力

在小朋友發育時期，加上活動量大，適時補充水分對身體健康非常重要。水有6大重要功能，包括促進代謝、排除廢物、代謝營養素、調節體溫、構成細胞成分，以及潤滑作用。相反，液體攝取不足，會出現多種症狀，包括口乾、嘴唇乾、黏膜乾燥、頭痛、眼睛乾澀或凹陷以及便秘。

早前學術期刊《European Journal of Applied Physiology》發表了Takayoshi Yoshida教授的研究報告，指出大腦也要靠水才能發揮最大的認知功能，皆因人體腦袋七成半是水；輕度脫水已足以令大腦變遲鈍，會干擾記憶力、專注力、動作協調力、情緒和心智能量（容易焦慮和有情緒障礙）等。

同場加映：5款香料改善記憶力、認知能力

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飲水量｜兒童飲水分量建議

水分可補充身體因新陳代謝、出汗等所流失的水分，能維持體溫，傳送養分、氧氣及移走廢物，對身體十分重要。根據美國農業部（USDA）的建議，1至3歲的小孩一天需要飲5杯半清水，4至8歲的小孩一天需要飲用7杯水。

根據衞生防護中心「兒童健康飲食金字塔」的建議，提醒家長要留意，不要等口渴了才喝水，其實身體已失去2%水份，即體能開始下降，已是輕度脫水的指標。建議定時提醒孩子喝水，建議每小時可以喝200至250cc。亦要減少飲用添加糖分的飲料，如汽水和加糖果汁，避免養成不喝清水的壞習慣惡化。

兒童歲數飲水份量建議
2至5歲4至5杯流質飲品，包括清水、清湯、奶類等
6至11歲6至8杯流質飲品
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延伸閱讀：研究揭人造色素或損專注力　54款不含邪惡色素樽裝飲品名單

不少爸媽都會和小朋友舉辦聖誕派對，少不了準備不同的飲品，但選購時要留意當中會否添加了邪惡人造色素。英國有研究指出，兒童攝入過多人造色素，或會導致專注力不足及過度活躍症（ADHD）。為此，TOPick親子組檢視市面常見樽裝飲品，盤點54款不含邪惡色素飲品供大家參考，即睇完整名單！

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