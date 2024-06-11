親子好去處︱韓國全能鋼琴家韓智浩　中環舉行免費獨奏會+座談會【附連結】

▲ 6月21日在中環舉行免費演奏會。

音樂企劃「樂‧心」音樂會系列 （Musica del Cuore），自2015年起已邀請當年23歲的韓國鋼琴家韓智浩（Chi Ho Han）於花園道三號舉行演奏會。闊別多年，韓智浩現已成為世界樂壇首屈一指的鋼琴演奏家。6月21日及22日，他將再次重臨「樂‧心」舞台，為香港粉絲免費舉行獨奏會和大師班。

出生於韓國、現旅居德國的韓國鋼琴家韓智浩，是眾多鋼琴曲目的獨特詮釋者。他既能駕馭傳統類型曲目，又能演奏當代作品，在國際鋼琴大賽中屢獲大獎。2009年以17歲的年紀，成為第一個在維也納贏取貝多芬比賽獎項的韓國人；20歲就在德國藝術領域建立鮮明個人風格，分別在維也納和波恩的貝多芬比賽以及多特蒙德的舒伯特比賽中獲獎。

▲ 韓智浩現已成為世界樂壇首屈一指的鋼琴演奏家及全能音樂家。

韓智浩師承鋼琴大師Arnulf von Arnim 和 Arie Vardi，近年更受到作曲家泰斗 Gyorgy Kurtag賞識，於匈牙利表演專場音樂會，多次在首爾藝術中心音樂廳演出不同時期以至當代的協奏曲。他亦經常舉辦大師班和音樂工作坊，與年輕的音樂家分享經驗和知識，致力於培養下一代音樂人。

今年8月，韓智浩獲邀出任美國印第安納大學積可斯音樂學院（Jacobs School of Music, Indiana University, USA） 的正式教員，以32歲之齡成為學院史上最年輕的副教授。

適逢今年是《小王子》80週年，深愛這部著作的韓智浩，將根據書中的場景和人物，揀選是次香港獨奏會的演奏曲目，希望透過舞台，帶領觀眾更深入地感受當中寓意。

位處中環核心的花園道三號「樂‧心」音樂舞台，對他來說擁有一種過人的魅力，雖然是商業大樓，但多年來不遺餘力地推廣古典音樂給普羅大眾，成為他心目中非常獨特又難得的舞台，也因為與「樂‧心」共同走過的日子，令香港在他心中佔據著一個特殊的地位。

6月21日韓智浩將再次站上這個舞台舉行獨奏會，與香港樂迷分享小王子故事；緊接6月22日是韓智浩首次在香港舉辦大師班，屆時香港學生們將與年輕大師面對面交流，聆聽他的講授和示範，獲得個人指導，並歡迎公眾人士出席旁聽。

韓智浩鋼琴獨奏會

日期：6月21日（星期五）

時間：6pm-6:45pm

地點：中環花園道三號冠君大廈5樓Eaton Club

費用：免費入場

網上登記入場券：https://bit.ly/3Kh2qab

韓智浩鋼琴大師班

日期：6月22日（星期六）

時間：2pm-4pm

地點：中環花園道三號冠君大廈5樓Eaton Club（以英語進行）

網上登記入場券：https://bit.ly/3R0M3Cl

