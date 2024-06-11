賭王千金丨何超欣25歲豪華生日派對曝光　胞兄何猷君衣着竟成亮點

▲ 超欣生日快樂。

已故賭王四房孻女何超欣自幼深得爸爸寵愛，而她亦不負爸爸所望，努力上進，畢業於世界頂尖學府，才貌兼備。

賭王千金丨何超欣性感照超吸睛 高學歷學霸出眾外表獲封「最美千金」

生日派對曝光

周二（12日）踏入25歲生日的她，早前家人為其在香港舉行了一個豪華的生日派對，相中可見，場地以粉紅色為主題，佈滿不同氣球，還有多支香檳與香檳塔以及巨型蛋糕，另一邊再有多個星球形狀的蛋糕。

媽媽四太梁安琪、哥哥何猷君、何猷亨都有到場，與超欣齊齊倒香檳切蛋糕，非常開心，不過則未見胞姊何超盈。

林建岳大女林恬兒也有現身與超欣合照留念，場面盛大，相信超欣有個盡興的生日派對。

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猷君衣着成亮點

生日會上眾人盛裝出席，不過何猷君竟然被發現身穿連鎖品牌uniqlo的T恤，原價只需99元，認真貼地，成為亮點。

原來猷君身上的T恤是品牌與《海賊王》的聯乘商品，而他向來亦鍾情動漫聯乘衣物，今年2月就曾被發現與家人同遊泰國時，頭上戴住FENDI聯乘Pokémon的cap帽。

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