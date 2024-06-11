  • 30°C
香港時間 : 2024611日 (二) 15:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

賭王千金丨何超欣25歲豪華生日派對曝光　胞兄何猷君衣着竟成亮點

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

超欣生日快樂。

已故賭王四房孻女何超欣自幼深得爸爸寵愛，而她亦不負爸爸所望，努力上進，畢業於世界頂尖學府，才貌兼備。

賭王千金丨何超欣性感照超吸睛　高學歷學霸出眾外表獲封「最美千金」

生日派對曝光

周二（12日）踏入25歲生日的她，早前家人為其在香港舉行了一個豪華的生日派對，相中可見，場地以粉紅色為主題，佈滿不同氣球，還有多支香檳與香檳塔以及巨型蛋糕，另一邊再有多個星球形狀的蛋糕。

媽媽四太梁安琪、哥哥何猷君、何猷亨都有到場，與超欣齊齊倒香檳切蛋糕，非常開心，不過則未見胞姊何超盈。
林建岳大女林恬兒也有現身與超欣合照留念，場面盛大，相信超欣有個盡興的生日派對。

點擊圖片放大
+8
+7

猷君衣着成亮點

生日會上眾人盛裝出席，不過何猷君竟然被發現身穿連鎖品牌uniqlo的T恤，原價只需99元，認真貼地，成為亮點。

原來猷君身上的T恤是品牌與《海賊王》的聯乘商品，而他向來亦鍾情動漫聯乘衣物，今年2月就曾被發現與家人同遊泰國時，頭上戴住FENDI聯乘Pokémon的cap帽。

點擊圖片放大
+6
+5

 

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

賭王千金丨「最美千金」何超欣學歷身材同樣驕人　被麻省理工同學揭真實一面
11:49 2024/04/17
賭王千金丨「最美千金」何超欣學歷身材同樣驕人　被麻省理工同學揭真實一面
賭王千金｜何超欣留北京做小學老師？　MIT學霸去飯堂吃$9貼地午餐
13:38 2024/03/04
賭王千金｜何超欣留北京做小學老師？　MIT學霸去飯堂吃$9貼地午餐
賭王千金丨何超欣性感照超吸睛　高學歷學霸出眾外表獲封「最美千金」
12:23 2024/03/27
賭王千金丨何超欣性感照超吸睛　高學歷學霸出眾外表獲封「最美千金」
豪門千金︱何超欣沈月劉秀樺街頭打卡食雞蛋仔　豪門千金擁超強學歷才貌兼備
10:40 2024/05/17
豪門千金︱何超欣沈月劉秀樺街頭打卡食雞蛋仔　豪門千金擁超強學歷才貌兼備

你可能感興趣

賭王千金丨「最美千金」何超欣學歷身材同樣驕人　被麻省理工同學揭真實一面
11:49 2024/04/17
賭王千金丨「最美千金」何超欣學歷身材同樣驕人　被麻省理工同學揭真實一面
賭王千金｜何超欣留北京做小學老師？　MIT學霸去飯堂吃$9貼地午餐
13:38 2024/03/04
賭王千金｜何超欣留北京做小學老師？　MIT學霸去飯堂吃$9貼地午餐
賭王千金丨何超欣性感照超吸睛　高學歷學霸出眾外表獲封「最美千金」
12:23 2024/03/27
賭王千金丨何超欣性感照超吸睛　高學歷學霸出眾外表獲封「最美千金」
何超欣 娛樂人物職業 娛樂行業 何猷亨 何猷君

最高瀏覽

中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）