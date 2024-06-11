東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮

▲ 翁靜晶回應新何太。

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/】《東張西望》訪問忘年夫婦何伯何太成為城中熱話，對於翁靜晶以法律角度分析「何伯事件」，又指何伯難以取回450萬，新何太疑用「廢柴」批評翁靜晶兼說：「懷疑佢個律師牌點買嚟嘅。」

對於被質疑律師專業資格，翁靜晶日前（6月10日）於個人頻道「危險人物2.0」作出完美反擊，她先說：「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我就問喇，有得賣嗰個人……係邊度有得買呀，我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」翁靜晶繼續冷嘲：「其實講呢一樣嘢嘅人，都幾傻。」

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暗串新何太：你又唔係咁得人鍾意嘅

翁靜晶自12歲就入行，她稱不少觀眾以及長輩見證她成長；「我一生做過啲咩，無論好嘅、唔好嘅，啱嘅、錯嘅，你哋都睇到㗎嘛！每年去讀書，成績點樣又會同你哋報告，所以點講呢……人哋鍾意講，咪由得佢講囉，最緊要就係，係咪事實？同埋傷唔傷害到你囉，如果講啲咁傻嘅嘢出嚟嘅人，傷害嘅就係自己喇！」

翁靜晶續說：「尤其是你自己又唔係咁得人鍾意嘅，你仲要又話房屋署長又點又點，咁你覺得你咁做法，鍾意你嘅人係多咗定唔鍾意你嘅人會多咗呢？」

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翁靜晶斥某人只以「錢」看

對於某人的「買律師牌」言論，翁靜晶直斥某人只以「錢」看：「點解有人會講個律師牌買返來呢？你可以睇到講嘢個人思想模式就有問題，認為咩都可以用錢買，婚姻可以用錢買，身份證亦可以，任何嘢可以用錢擺平。」

接著她以內地女士來港開戶口以金錢賄賂銀行職員，最終被ICAC調查之事件作解釋，她稱兩地價值觀和文化有差異：「有啲地方我哋覺得可以畀錢……就可以做到㗎喇，但香港係唔得嘅，因為香港有ICAC，咁所以我哋就唔可以用錢去買嘅。」

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翁靜晶：有啲人係最驚窮

翁靜晶繼續諷刺某人：「咁好喇，呢個講嘢嘅人，佢自己心態呢，其實就係曝露咗佢自己做嘢嘅模式就係『錢就係一切，你有錢就可以買到任何嘢喇』，咁可以講畀你聽，好難喇！同埋香港法庭係非常之難買通嘅。」

另外，翁靜晶分享媽媽的教晦，她說：「有啲人咩都唔驚，係最驚窮，因為佢哋窮到怕喇，佢哋唔可以再畀自己去返嗰個位度，點都唔得，唔好講咁多禮義廉恥，因為佢哋目標同我哋唔同，同埋佢哋經歷過嘅嘢，唔係我哋所可以明白，佢哋經歷嘅慘況唔係我哋可以體會，各人有各人嘅前因後果。」

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