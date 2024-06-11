  • 31°C
香港時間 : 2024611日 (二) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

翁靜晶回應新何太。

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/】《東張西望》訪問忘年夫婦何伯何太成為城中熱話，對於翁靜晶以法律角度分析「何伯事件」，又指何伯難以取回450萬，新何太疑用「廢柴」批評翁靜晶兼說：「懷疑佢個律師牌點買嚟嘅。」

對於被質疑律師專業資格，翁靜晶日前（6月10日）於個人頻道「危險人物2.0」作出完美反擊，她先說：「有人話，翁靜晶個律師牌，有人講個牌買返嚟㗎喎！哇，我聽到好開心喎！我就問喇，有得賣嗰個人……係邊度有得買呀，我想買多個喎，如果有不如買多個，你介紹我買多個啦，要幾多錢？如果買得起，買多個都唔錯喎咁樣。」翁靜晶繼續冷嘲：「其實講呢一樣嘢嘅人，都幾傻。」

【騙案】佛門女俠翁靜晶揭發印傭假錢莊　仗義為家傭追回4萬元儲蓄

點擊圖片放大
+4
+3

暗串新何太：你又唔係咁得人鍾意嘅

翁靜晶自12歲就入行，她稱不少觀眾以及長輩見證她成長；「我一生做過啲咩，無論好嘅、唔好嘅，啱嘅、錯嘅，你哋都睇到㗎嘛！每年去讀書，成績點樣又會同你哋報告，所以點講呢……人哋鍾意講，咪由得佢講囉，最緊要就係，係咪事實？同埋傷唔傷害到你囉，如果講啲咁傻嘅嘢出嚟嘅人，傷害嘅就係自己喇！」

翁靜晶續說：「尤其是你自己又唔係咁得人鍾意嘅，你仲要又話房屋署長又點又點，咁你覺得你咁做法，鍾意你嘅人係多咗定唔鍾意你嘅人會多咗呢？」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

【東張西望】疑內地假和尚再來港搵食行為可疑　翁靜晶舉三點教大家分辨真假

翁靜晶斥某人只以「錢」看

對於某人的「買律師牌」言論，翁靜晶直斥某人只以「錢」看：「點解有人會講個律師牌買返來呢？你可以睇到講嘢個人思想模式就有問題，認為咩都可以用錢買，婚姻可以用錢買，身份證亦可以，任何嘢可以用錢擺平。」

接著她以內地女士來港開戶口以金錢賄賂銀行職員，最終被ICAC調查之事件作解釋，她稱兩地價值觀和文化有差異：「有啲地方我哋覺得可以畀錢……就可以做到㗎喇，但香港係唔得嘅，因為香港有ICAC，咁所以我哋就唔可以用錢去買嘅。」

點擊圖片放大
+5
+4

翁靜晶：有啲人係最驚窮

翁靜晶繼續諷刺某人：「咁好喇，呢個講嘢嘅人，佢自己心態呢，其實就係曝露咗佢自己做嘢嘅模式就係『錢就係一切，你有錢就可以買到任何嘢喇』，咁可以講畀你聽，好難喇！同埋香港法庭係非常之難買通嘅。」

另外，翁靜晶分享媽媽的教晦，她說：「有啲人咩都唔驚，係最驚窮，因為佢哋窮到怕喇，佢哋唔可以再畀自己去返嗰個位度，點都唔得，唔好講咁多禮義廉恥，因為佢哋目標同我哋唔同，同埋佢哋經歷過嘅嘢，唔係我哋所可以明白，佢哋經歷嘅慘況唔係我哋可以體會，各人有各人嘅前因後果。」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

東張西望何伯丨何伯逛街市買餸打破入院傳聞　新何太：我哋好恩愛何來嗌交
10:24 2024/05/20
東張西望何伯丨何伯逛街市買餸打破入院傳聞　新何太：我哋好恩愛何來嗌交
東張西望何伯｜何伯何太真愛與否 公關達人：當阿伯持續無錢便知
12:34 2024/05/22
東張西望何伯｜何伯何太真愛與否 公關達人：當阿伯持續無錢便知
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
14:23 2024/05/24
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸

你可能感興趣

東張西望何伯丨何伯逛街市買餸打破入院傳聞　新何太：我哋好恩愛何來嗌交
10:24 2024/05/20
東張西望何伯丨何伯逛街市買餸打破入院傳聞　新何太：我哋好恩愛何來嗌交
東張西望何伯｜何伯何太真愛與否 公關達人：當阿伯持續無錢便知
12:34 2024/05/22
東張西望何伯｜何伯何太真愛與否 公關達人：當阿伯持續無錢便知
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
14:23 2024/05/24
東張西望何伯｜何伯何太揚言展開造人大計　盤點圈中有心有力年逾70高齡爸
娛樂行業 娛樂人物職業 翁靜晶 東張西望 律師 網絡熱話

最高瀏覽

中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
中毒性休克症候群｜日本爆「食人菌」疫情48小時極速奪命 醫生教做好2件事：不用取消旅行
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
儲蓄方法︱同事定存50萬3個月收息6000元 打工仔自怨失敗：我連10萬都無
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
愛要及時｜父母離世後陷入悲傷情緒難自拔 護士分享如何面對年邁母親心安之法
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
張致恒一家丨雯雯冇錢交租交水費　罵丈夫Steven大食懶：唔會再受你氣
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）