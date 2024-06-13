本港幼兒教育先驅 耀中國際學校  引領「遊戲中學習」模式

▲ 自1970年代起，耀中已把遊戲中學習的教學模式引入本地市場，在香港幼兒教育發展中扮演著革新者的角色。

良好的幼兒教育，能為孩童奠定終身學習的基礎。香港耀中國際學校作為本港幼兒教育發展的先驅，自1930年代起，致力為香港提供優質的幼兒教育，並在1970年代首度將「遊戲中學習」的教學模式從美國引入香港，以啟發幼童通過遊戲探索、學習和成長，革新香港幼兒教育發展，亦奠定了耀中在幼兒教育的領導地位。耀中國際學校所屬的耀中耀華教育網絡更於2018年成立耀中幼教學院，為全港首間提供幼兒教育專業培訓的私營教育機構，提供幼兒教育學士（榮譽）學位課程、高級文憑、文憑及其他專業培訓課程。



以幼兒為中心 遊戲主導課程



耀中作育英才超過90年，一直緊貼時代變遷，推行先進及具全球意識的國際教育課程。萬變不離其宗，是他們「以幼兒為中心」的教學理念，以尊重和欽佩兒童為基礎，創造體驗式學習環境，並透過「遊戲中學習」的教學模式，激發幼兒天生愛遊戲和探索的本質，培育他們的創造力和批判性思維。

匯集多年教學經驗，耀中在推行「遊戲中學習」教學課程時，會以孩子為中心，讓他們無拘無束地投入在遊戲之中，嚮往上學每個時刻。富有40年本地幼教經驗的幼教部華籍校長羅少容（Terence）解釋：「我們會讓孩子按自己的好奇心去接觸不同事物，再按他們興趣和需要延伸學習圍繞該主題的知識，讓他們以自己步伐探索、發展和成長，成為富有自信、愛心及好奇心的學習者。」

▲ 耀中國際學校幼教部華籍校長羅少容表示，會讓孩子按自己的好奇心去接觸不同事物，再按他們興趣和需要延伸學習圍繞該主題的知識。

在課堂上，孩子們可以在課室每個角落，組成團隊探索及研究不同事物，老師就會扮演協調者的角色，沿着孩子的好奇心啟發和協助他們，甚至一起佈置課室，以擴展學習範圍，深化孩子們從遊戲中學習到的知識。例如若孩子問到有關咖啡的問題，老師就會讓他們扮演咖啡沖調師、顧客、收銀員等不同角色，再讓他們創作不同飲料、價目表和圍裙等。過程中，孩子不但能學習到咖啡豆的知識，更可涉獵到地理、基本數學理論，以及製作圍裙的手工及美術等。

學校更特設擁有英國註冊遊戲治療及藝術治療等執業資歷的駐校「遊戲治療師」，提供一對一或團體的遊戲治療，以及一般學習環節，例如在「大情緒」環節中，來自新加坡的遊戲治療師蔡佳穎（Charlyn）會使用特定的「社交情感玩偶」，幫助孩子們識別感受，學習表達情感。Charlyn強調：「遊戲的過程比成果更重要，孩子們在遊戲中被賦予探索、想象、感受、質疑、學習和成長的自由，對他們來說是一個體驗及理解世界的重要途徑。」

▲ 耀中國際學校幼教部「遊戲治療師」蔡佳穎，以及她常用來提供情緒支援予幼兒的「社交情感玩偶」。

遊戲學習相輔相成 一加一大於二



只要安排得宜，「遊戲」與「學習」可以相輔相成，並能做到一加一大於二的作用。來自南非從事幼兒教育15年的幼教部外籍校長胡愛薇（Amy）解釋，「遊戲中學習」的理念，與兒童發展息息相關，「幼兒於早期發展時，大腦經歷了快速的成長、發展和可塑性。遊戲是幼兒發展的自然而必要的一部分，支援兒童的全面成長，包括認知、體能、社交、情感、語言、溝通技能、大腦發展，以及創造力和想像力等，快樂的遊戲更可以讓他們更積極學習。」

▲ 耀中國際學校幼教部外籍校長胡愛薇說，「遊戲中學習」的理念，與兒童發展息息相關。

孩童可以從遊戲中得到全方位學習，而不止於遊戲本身。耀中幼教學院助理教授兼學務長鄭婉薇博士（Crystal）表示，遊戲的實踐支持了幼兒的成長，「在面對兒童好奇心時，成人的反應可支持和促進幼兒對體驗和學習的渴望，從而輔助幼兒的大腦和認知方面的有效發展。」

▲ 耀中幼教學院助理教授兼學務長鄭婉薇博士指出，遊戲的實踐支持了幼兒的成長。

遊戲治療師Charlyn補充，「遊戲中學習」並非對孩子的一舉一動放任不管，老師和成人在過程中需給予清晰和尊重孩子的指導，協助孩子在安全的情況下，發展技能並放心遊戲。她又特別提到，遊戲能有助孩童調節情緒，「若果孩子可以在適當時遊戲，便能從成年人的健康情緒調節中受益，這就是我們所謂的共同調節。當鏡像神經元連接成年人和孩子的兩個主觀體驗時，孩子就能夠更好地自我調節情緒。」



家長同參與 寓學習於遊戲



家長的支持是孩童成長不可或缺的一環，耀中一直強調「家校合作」，舉辦不同活動讓老師與家長互相了解。Amy分享，最近有家長應邀到學校與兩歲班的小朋友分享醫生工作，帶同X光片，棉花，膠夾子等幼兒可接觸的用品，讓班上的小朋友動手探索，替洋娃娃模擬洗傷口；又有家長帶領一隊四人樂隊，戴上豬和灰狼頭套，以小提琴、大提琴、竪琴等不同樂器，到校為小朋友講述「三隻小豬的故事」。Terence感謝家長們的用心預備，豐富了小朋友學習生活，並與學校一同實踐「遊戲中學習」的理念。她表示，耀中國際學校將繼續與耀中幼教學院緊密合作，引領和支援香港幼兒教育的發展。

耀中的幼兒教育一直引領本地教育界發展，為6個月至6歲的本地及外籍兒童提供一條龍教育，創造一個支持性的浸沉式多語學習環境，培育新一代成為有自信、愛心及好奇心的學習者。校方現正積極籌備全新五歲課程，同時照顧有意升讀本地小學課程學童的需要。作為香港其中一間頂尖的國際學校，香港耀中的國際課程培養學生成為精通中英雙語、擁有國際視野的精英，以應付未來的挑戰。

▲ 耀中國際學校幼教部「遊戲治療師」蔡佳穎通過「社交情感玩偶」遊戲，來幫助幼兒認識及識別不同情感和情緒。

（特約）