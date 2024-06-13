蚊叮蟲咬｜夏季小心5種蚊蟲　被1類蟲咬死亡率達60%　醫生教5招免受叮咬

【蚊蟲滋擾/蚊患/恙蟲/驅蚊方法/蚊叮蟲咬】踏入夏季，蚊蟲頻繁出沒。台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁中指出，端午節前後是各種蚊蟲活躍時期，而大家進行戶外活動時就容易受5種蚊蟲叮咬，當中有1種蟲蟲的叮咬死亡率達60%。為此，醫生分享5大防蚊貼士，讓大家進行戶外活動時免受蚊蟲叮咬。

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5種夏天常見蚊蟲

蚊子（mosquitoes）： 被蚊子叮咬會引致皮膚紅腫癢，部分人會出現過敏反應；醫生提醒大家要注意環境清潔和個人防護，包括穿著長袖衣物或使用蚊怕水等。

被蚊子叮咬會引致皮膚紅腫癢，部分人會出現過敏反應；醫生提醒大家要注意環境清潔和個人防護，包括穿著長袖衣物或使用蚊怕水等。 蠓（Lasiohelea）： 被蠓叮咬會引致劇癢，通常會在大家忽略露出的小腿或手肘上叮咬；醫生提醒大家注意穿著適當的衣物並使用蚊怕水等防蚊產品。

被蠓叮咬會引致劇癢，通常會在大家忽略露出的小腿或手肘上叮咬；醫生提醒大家注意穿著適當的衣物並使用蚊怕水等防蚊產品。 跳蚤（flea）： 被跳蚤叮咬容易在皮膚上形成紅色且凸起的疹子，較密集時更會形成一直線或一圈；醫生提醒大家要保持寵物和家居環境清潔,外出時盡量遠離雜草和灌木叢。

被跳蚤叮咬容易在皮膚上形成紅色且凸起的疹子，較密集時更會形成一直線或一圈；醫生提醒大家要保持寵物和家居環境清潔,外出時盡量遠離雜草和灌木叢。 禽蟎（bird mites）： 通常與鳥類接觸後才會被傳染，被叮咬會造成紅腫和痕癢；醫生提醒大家要避免接觸鳥類,而飼養者也要勤力清潔鳥窩。

通常與鳥類接觸後才會被傳染，被叮咬會造成紅腫和痕癢；醫生提醒大家要避免接觸鳥類,而飼養者也要勤力清潔鳥窩。 恙蟲（chigger）：被恙蟲叮咬容易造成劇癢，亦可能引至致恙蟲病，常見症狀包括高燒、頭痛等，嚴重甚至會休克；醫生提醒大家,在戶外活動時要穿長袖衣物和長褲，並使用蚊怕水。

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾接受訪問時指出，叢林斑疹傷寒（又稱為恙蟲病），可經由「立克次體」的病媒，如蚤、蝨和蜱等傳播。這類昆蟲皆體型細小，只有1毫米或更小，一般肉眼難以看見。叮咬位置多位於大腿內側、腳及腋下等地方，潛伏期約10至12日，病徵與感冒相似，包括持續發燒發冷、頭痛、肌肉疼痛、出疹等，傷口特徵會起黑色焦痂，病情嚴重可引致併發症，死亡率達60%。

胡醫生表示，恙蟲病在本港常見，經常出現在叢林地區。由於致病昆蟲體型細小，不少患者被叮咬後都不自知。他曾接觸有郊外清潔工人在清除雜草後，持續出現發高燒、皮膚出疹及肝功能異常。後來發現其腋下有黑色焦痂，最後確診恙蟲病。

5大防蚊貼士

黃軒醫生綜合了以下5大防蚊貼士，讓大家進行戶外活動時免受蚊蟲叮咬：

















避免草叢和灌木：盡量不要在草地或灌木叢中停留，特別是未經修剪的地方。

穿搭適當衣服：穿長袖衣服和長褲，並把褲腿塞進襪子裡，以減少皮膚暴露的機會。

使用防蟲產品：在皮膚上噴灑含避蚊胺（DEET）的蚊怕水，並在衣物上噴灑含氯菊酯的蚊怕水。

淺色衣服：穿著淺色衣服更容易發現附在身上的蚊蟲。

檢查身體：從戶外回來後，仔細檢查身體，特別是腋下、腹股溝、腳踝等容易被忽視的部位。

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內容獲「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權刊登。

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