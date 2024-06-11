山姆直郵｜買家實測山姆直郵香港服務　網購2大箱1日到港運費只需$XX

▲ 有買家實測山姆直郵香港服務，網購2大箱1日到港運費只需呢個數！

備受港人歡迎的內地山姆超市，近日開通香港跨境直郵服務，支持送貨上門或自提，引不少港人體驗服務。日前有山姆超市買家便於社交平台分享首次山姆超市直郵到香港體驗，選購2大箱山姆超市貨品直送上門，包裝嚴實，運費低於$100，整體上尚算便宜。有網民回應帖文認為山姆超市的官方運費比集運更加抵。

買家實測山姆直送上門服務 運費只需$98

山姆於上周五（6月7日）開通直郵香港服務，標榜「官方直郵、次日送達」、支持送貨上門或自提」、支持香港本地支付方式及粵語客服。新服務一出，不少港人搶先落單體驗。有買家在Facebook群組「山姆會員商店一香港人群組」分享首次體驗，並上載到貨商品。從照片中可見，他買了2大箱貨品，主要是食品和飲品，運送紙箱和包裝嚴實。樓主指，他於上周六（6月8日）可單，翌日中午（6月9日）便送到，商品總共$779元，而運費$93。雖然不少人認為價錢偏貴，不過樓主尚可接受。

好多人話貴但我覺得可以，包裝很好，下一單買可樂，廁紙。

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另外也有網民分享於山姆直郵購買了2箱貨品，運送到港只需要約1天時間，「噚日上晝訂，今日中午送到」，她表示運費$102，價錢尚算實惠。

$102運費，我覺得抵，好過自己搬。真係有時香港超市都做唔到，今日訂聽日送啦。

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網民指直送上門服務「慳水慳力」

有不少網民看後表示山姆直送上門服務，比集運更抵，又表示不需要自己從深圳搬回香港「慳水慳力」，「我都噚日落單，啱啱收貨，真係無得頂」、「真係好方便，我11點落單，第二日兩點送到屋企」、「我覺得運費OK，我自己搭車上落買都唔止呢個價錢啦」、「運費又唔貴喎，同集運相差無幾。至緊要…. 快」。

不過也有網民指網購的貨品選擇不多，且有不少問題，「好多嘢都冇得賣，冇得買凍貨，我去山姆都係鍾意買凍貨」、「入唔到香港電話號碼，話我手機號格式不正確」、「我想買嘢，但設定地址嗰到直情無我幢樓個名，想打地址都打唔到。」

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山姆直郵服務運送全港各區 最快1日送達

山姆超市直郵服務以快遞配送形式，運送到全港各區，包括離島。截單時間為下午1點前，若下午1時前訂單，貨品將在翌日送達，而偏遠地區亦需隔日送達。至於收貨方式，目前提供送貨上門以及自提取貨，收費方式如下：

送貨上門 首重（1KG）收取運費30元，每增加1KG加收4.5元續重運費，不足1KG按1KG收費 自提取貨 首重（1KG）收取運費18元，每增加1KG加收4.5元續重運費，不足1KG按1KG收費

網購貨品有限制

山姆直郵服務可使用Alipay HK、支付寶、微信支付、沃爾瑪禮品卡、銀聯（雲閃付），但就不包括信用卡和滙豐 （00005） 旗下「Payme」。另外，直郵香港訂單每筆最高可清關金額5000元，超過此金額無法下單。另外，網購服務所提供的貨品除生鮮食品、如凍肉及水果外，其他任何商品都可配送。

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