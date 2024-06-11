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星二代學府︱陳浩民再晒P圖全家福　4子女St.Cat畢業升一條龍學校年學費近10萬

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳浩民晒全家福，3年前後4子女容貌變化大。

【陳浩民/星二代/St. Catherine's/蘇浙小學國際部】陳浩民與年輕16載的模特兒蔣麗莎婚後育有4子女，浩民努力工作搵錢養家，蔣麗莎則在家照顧子女及活躍於社交網，趁昨日（10日）端午節再晒全家崰，一向喜愛P圖的她，再次大晒P圖技巧。而相比3年前4子女長大不少，特別3個女兒女大十八變！而4子女均在星二代名校St. Catherine's國際英文幼稚園（下稱St. Cat）就讀，再升讀蘇浙小學國際部。

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昨日（10日）端午節，蔣麗莎在社交網分享與陳浩民及仔女包糉片段，並祝大家端午節安康，4名子女長大了不少，不過生得比較像媽媽，而3名女兒都留有一把長髮，少女味漸濃。

陳浩民早前經常在內地工作，賺人仔養家，不過近日為了多與仔女見面返TVB拍劇，肩負起子女教育費重任的他，絕對是好爸爸，4子女均在星二代名校（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat），兩夫妻喜歡學校著重英普發展，同學間則講廣東話，令孩子兩文三語有良好發展。

星二代學府︱St. Cat多星二代就讀

St. Cat有很多名人校友，括林文龍郭可盈的女兒林天若、陳慧琳兒子蝦餃仔和小籠包、王浩信陳自瑤女兒王靖喬、文頌嫻女兒Jamie及陳敏之兒子雷子樂、陳展鵬單文柔的愛女陳諾瑤（小豬比）等

而浩民子女於St. Cat幼稚園畢業後，均升讀蘇浙公學國際部（KCIS），大女Elizabeth曾奪得優秀學生獎，蔣麗莎感言女兒得獎比見到老公得獎更開心，還表示自己永遠是女兒的鐵粉，會永遠支持女兒。

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星二代學府︱蘇浙公學國際部提供IB課程

擁有接近60年歷史的北角蘇浙公學，於2002年成立國際部，並於2007年開始為12至13年級的蘇浙公學國際部學生，提供IB-DP國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Programme）。蘇浙公學校長及IB課程主任接受TOPick專訪，形容IB課程能讓學生走出自己的「安全區」（Comfort zone），適合任何類型學生修讀，而修讀IB課程的學生，較傳統學制學生更自律、和更著重生活平衡。

據校網顯示，北角蘇浙公學2024年度小一至小六每年學費$94,500，而中學（Years 7-9）每年學費$116,000，換言之陳浩民4個子女由小學讀到中學畢業，每人學費達$915,000，4個子女均讀至中學畢業的話總數逾350萬，看來浩民真的要努力賺錢養家。

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