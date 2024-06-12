膀胱健康︱良性前列腺增生用藥需謹慎　控制不佳可致急性尿瀦留

傷風咳嗽偶爾發生，不過患良性前列腺增生男士在用藥時宜留意，原來部份咳藥水可能會加劇前列腺增生的病情，甚至併發急性尿瀦留，令患者無法排出小便。有泌尿外科專科醫生提醒，良性前列腺增生患者除應注意上述狀況，長遠亦應透過適當治療，控制與改善前列腺增生徵狀，減低併發症風險。

72歲的張伯（化名）本身是良性前列腺增生患者，一直服用藥物控制病情。有次他因傷風咳嗽而求診，怎料其後數天，他無法正常小便，膀胱位置更感到劇烈疼痛。診斷下，醫生發現他患上急性尿瀦留，小便積聚於膀胱而導致痛楚，需要置入尿喉引流小便。同時，醫生回顧了他的病史，留意到病發或與所服用的藥物有關。

急性尿瀦留 或致腎衰竭

在拆解張伯何以出現急性尿瀦留之前，不妨先認識這種疾病的成因。泌尿外科專科醫生梁樂希指出，尿瀦留在男性中甚為常見，其中良性前列腺增生是最大成因，研究指大約3%患者在確診後4年會有類似情況，除了小便不暢順及尿流細弱等徵狀，部份患者更可能有腎功能下降問題。

面對患者因急性尿瀦留而求診，梁醫生表示，首要工作是插入尿喉，務求盡快引流小便，當處理好急性狀況，便要透過問診、肛門指檢及影像檢查等方法，找出背後原因。

像張伯的個案，主診醫生評估過其藥物紀錄，發現他曾服用的一種咳藥水，會令膀胱頸收縮，加上他本身患良性前列腺增生，進一步加劇急性尿瀦留問題。梁醫生稱，一般情況下，患者需要停用相關藥物，插入尿喉後亦必須檢查腎功能是否異常。他建議良性前列腺增生患者，如因傷風咳嗽求診，可主動向主診醫生交代病史，醫生亦會就此仔細問症，確保用藥妥當。

結合治療 改善前列腺增生

梁醫生指，如果急性尿瀦留是良性前列腺增生所誘發，現時有兩大類藥物用於控制病情︰第一類是「α受體阻斷劑」，能夠放鬆尿管，使尿道得以擴闊，令尿液更易排出；第二類是「5-α還原酶抑制劑」，由於前列腺依靠男性荷爾蒙生長，這類藥物有助抑壓相關分泌，藉此令前列腺體積縮小。一項名為「CombAT」的研究就指患者服用藥物4年後可減少前列腺體積約27% 。

不過，需要留意的是「5-α還原酶抑制劑」只適用於部份前列腺體積相對較大的患者。一般來說，如大於40立方厘米，可以考慮結合「α受體阻斷劑」及「5-α還原酶抑制劑」的藥物治療，加強控制。

假如藥物未能改善病情，患者或需要接受手術治療。梁醫生稱，現時較常用的手術包括「經尿道前列腺電刮術」（TRUP），對改善尿流及症狀有良好效果。近年，則有「前列腺水蒸氣熱力治療」及「前列腺提拉術」，適合病情不一的患者。

備注：梁樂希醫生提醒，治療良性前列腺增生有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

▲ 泌尿外科專科醫生 梁樂希