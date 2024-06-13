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恐怖情人丨少女分手遭前度連捅15刀致下身癱瘓　憑意志1年後奇蹟站起來

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【恐怖情人／美國／女高中生／癱瘓】只要不放棄，凡事皆有可能！美國一名女高中生去年遭前男友用刀重創後致癱，但憑著無窮的意志及努力，僅僅用了1年時間，竟奇蹟地再次行起來，近日更親自上台完成高中畢業禮。

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綜合傳媒報道，現年18歲的Madison Schemitz於IG分享其過去一年的心路歷程，並感謝一路陪伴及幫助自己的親朋好友及市民。事發於去年2023年6月3日下午4時許，Madison在一間餐廳門外遭前男友持刀襲擊，據了解，她當時被男方連捅多刀，同行的母親及阻止男方行徑的路人期間都被砍傷。遭受嚴重創傷的Madison送院搶救後，雖成功挽救回生命，但胸部以下卻不幸癱瘓。

時隔1年Madison於本月5日在Instagram分享由事發當日受傷至醫院復康訓練的片段，經過艱辛的訓練，她指自己終於可以再次站起來行走。

「整整一年！我希望能有合適的字詞去形容過去這一年。歷經了所有無法入睡的夜晚、偷偷流下的淚水、永無止境的掙扎，去年非常不容易，但我的心非常充實......我很感激依然活著」

而Madison的前男友Spencer Pearson 於案發後已即時被捕，據了解，他在分手後的4個月內曾經試圖尋死，在犯案現場也嘗試自刎卻失敗；Madison母親曾向警方表示，案發前Spencer已不斷跟蹤與騷擾女兒，包括跟著她去上學，在她的汽車上留字條，並且在社群媒體上瘋狂騷擾。

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恐怖情人3大行為

精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。

吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類:

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