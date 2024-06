夫妻關係｜婚姻崩潰+聲名狼藉+不忿輕生 紀錄片揭3700萬用戶偷情網站洩密醜聞

▲ 《外遇謊情色:交友網洩密醜聞》揭開偷情網站醜聞。

最近看了齣大熱紀錄片,名叫《外遇謊情色:交友網洩密醜聞》(Ashley Madison:Sex, Lies & Scandal),圍繞着一單在2015年引起哄動的真實個案:Ashley Madison是個打正旗號以「為已婚者尋找外遇」的交友偷情網站,還用了「Life is short. Have an affair」(人生苦短,來場外遇)為標語。

此網站當時已有3,700萬名用戶,包括名人、經常拍片展示婚姻美滿的基督徒KOL、檢察官、神父等。2015年有自稱Impact Team的黑客,把從該網站盜取的會員資料(包括姓名、電話、地址、照片、性幻想等)全部公開,震撼全世界,被公開的用戶,有些婚姻因此而徹底崩潰、有些人生瞬間因變得聲名狼藉而毁掉、有人自殺、亦有些人獲伴侶原諒。串流平台找了好幾位身份被曝光又願意出鏡講述當時情景和感受的真人,製作成紀錄片。

紀錄片着墨於網路安全、資料隱私,以及揭發Ashley Madison騙局——皆因網站上聲稱所有標榜安全的logo,原來全都是假的,事實是網站完全沒有採取任何措施去保護用戶的個人資料,且大量「女性用戶」原來只是機械人,網站職員透過盜用他人的照片來欺騙男性會員用戶付費。但我希望,紀錄片可更多一點探討現代婚姻的複雜性和困難點。

雖然有點美中不足,但我也推薦大家觀看,因由此片可伸延探討的話題很多,包括如何在這個交友app盛行、隨時可方圓十里之內即時約到砲友的世代,經營一段婚姻?出現在這紀錄片的每個個案中,或許可提供綫索去思考,例如其中一個偷情者說:「我有位很美麗的妻子,我喜歡擔當爸爸角色,我好像有個很好的家庭,但唯獨是,我的人生變得很單調……」經營一段長久關係,難就難在,不僅是努力做好自己角色的責任又或相敬如賓就是了,而是克服兩人如何日對夜對仍沒有對出單調枯燥感,這是最難又常被忽略的一點。

